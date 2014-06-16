UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（16日）＝3本、38億4823万円

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(設定額を追加しました) ［東京 １６日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 ＬＭ・ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）＜愛称：キウイ＞ レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：２２億００３８万円 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）２０１４─０６ 新光投信 設定上限額：３５０億円 設定額：１６億３７８５万円 販売会社：みずほ証券 グローバル・フォーカス（毎月決算型） 新光投信 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：大山日ノ丸証券、八幡証券
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