アジア通貨動向（16日）＝ルピーとルピアが下げ主導、原油高受け

[シンガポール 16日 ロイター] - インドルピーとインドネシアルピアがアジ ア新興国通貨の下落を主導。イラク情勢の緊迫化で原油価格が上昇し、リスク資産に対す る買い意欲が減退した。 ルピー が5週間ぶりの安値。オフショアファンドがルピア と韓国ウ ォン に売りを出した。 ルピアは、ノンデリバラブルフォワード市場が総じて軟化したことに連れて下落。原 油高がインドネシアの経常赤字やインフレに及ぼす影響が懸念された。 ウォンも軟調。国内輸出業者が押し目買いを入れているものの、オフショアファンド 勢の売りを受け、国内インターバンク筋が売りの機会を探っている。 *0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.77 102.05 +0.28 Sing dlr 1.2502 1.2512 +0.08 Taiwan dlr 30.001 30.053 +0.17 Korean won 1019.50 1017.80 -0.17 Baht 32.34 32.37 +0.09 Peso 43.86 43.79 -0.16 Rupiah 11815.00 11790.00 -0.21 Rupee 59.97 59.76 -0.35 Ringgit 3.2220 3.2185 -0.11 Yuan 6.2140 6.2107 -0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.77 105.28 +3.44 Sing dlr 1.2502 1.2632 +1.04 Taiwan dlr 30.001 29.950 -0.17 Korean won 1019.50 1055.40 +3.52 Baht 32.34 32.86 +1.61 Peso 43.86 44.40 +1.22 Rupiah 11815.00 12160.00 +2.92 Rupee 59.97 61.80 +3.05 Ringgit 3.2220 3.2755 +1.66 Yuan 6.2140 6.0539 -2.58