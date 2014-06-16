17日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0750 閣議・閣議後会見 - 1030 20年利付国債の入札発行（財務省） - 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） - 1245 20年利付国債の入札結果（財務省） - 1300 5月マンション発売動向（不動産経済研究所） - 1515 20年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - 1530 日本取引所グループ 斉藤グループＣＥＯ定例会見 - 1600 ニコン中期経営計画 ●海外指標など 時間はＧＭＴ Monday, 16 June, 2014 All Day イランの核開発に関する６カ国協議（ウィーン、２０日まで） 中国の李克強首相、英国とギリシャ訪問（２１日まで） 主要企業決算：特になし 0900 ユーロ圏：５月消費者物価指数改定値（統計局） 1230 米：6月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 1300 米：4月対米証券投資（財務省） 1315 米：5月設備稼働率（ＦＲＢ） 1315 米：5月鉱工業生産（ＦＲＢ） 1330 ＩＭＦ米経済の年次レビューを公表 1400 米：６月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - Tuesday, 17 June, 2014 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１８日まで） 主要企業決算：特になし 0130 豪：中銀理事会議事録 0830 英：５月消費者物価指数（国立統計局） 0830 英：５月生産者物価指数（国立統計局） 0900 独：６月景気期待指数（ＺＥＷ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：5月消費者物価指数（労働省） 1230 米：5月住宅着工件数（商務省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札