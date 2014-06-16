〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.035％、6カ月物は0.070％＝財務省

Investing |
［ワシントン １６日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.035％ 平均落札金利 0.030％ 最低落札金利 0.010％ 利付き債券相当利回り 0.035％ 落札価格 99.991153 最高利回り落札比率 57.85％ カバー（応札倍率） 4.40倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,847,000 応札総額 110,059,685,900 競争入札 24,528,825,500 非競争入札 372,021,500 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年6月19日 償還日 2014年9月18日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.070％ 平均落札金利 0.060％ 最低落札金利 0.035％ 利付き債券相当利回り 0.071％ 落札価格 99.964611 最高利回り落札比率 0.60％ カバー（応札倍率） 4.76倍 （単位：ドル） 落札総額 23,000,871,000 応札総額 109,585,451,000 競争入札 22,357,095,000 非競争入札 367,776,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年 6月19日 償還日 2014年12月18日
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ロイター オンライン調査
トランプ政策にリアリティー
製造業復権と高成長を掲げるトランプ米国新政権の数値目標には、比較的現実的なものもあると三菱東京ＵＦＪ銀の鈴木敏之氏は分析。 記事の全文
理不尽なトランプ円高へ
円はファンダメンタルズが盤石なだけに、米大統領の言動によって理不尽な上昇圧力にさらされやすいと、みずほ銀の唐鎌大輔氏は指摘。 記事の全文