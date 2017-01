米金融・債券市場＝総じて価格横ばい、堅調な指標で上げ削る

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時34分 99*20.00=3.3949% 前営業日終盤 99*07.00=3.4168% 10年債 米東部時間16時32分 99*05.00=2.5970% 前営業日終盤 99*02.00=2.6078% 5年債 米東部時間16時37分 99*02.00=1.6981% 前営業日終盤 99*02.50=1.6947% 2年債 米東部時間14時37分 99*26.25=0.4675% 前営業日終盤 99*27.00=0.4553% 16日の米金融・債券市場では、国債価格が総じて横ばいとなった。当初はイラク情 勢の緊迫化やウクライナ問題への懸念から逃避買いが膨らんだが、堅調な経済指標を受け て売られ、上げ幅を縮める展開となった。 5月の鉱工業生産指数は0.6%上昇と、市場予想(0.5%上昇)を上回る伸びと なった。生産が全般に好調で、第2・四半期に景気が急回復するとの見方を裏付けた。 午後終盤の取引で指標10年債 は1/32高、利回りは2.60%。利 回りは一時2.58%まで低下した。 30年債 は9/32高、利回りは3.40%。3.35%まで低下する 場面もあった。 Tボンド先物9月限 は6/32高の135━31/32。 Tノート先物9月限 は0.5/32高の124━10/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (+0.25)