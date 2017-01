UPDATE 1-米金融・債券市場＝総じて価格横ばい、堅調な指標で上げ削る

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*20.00=3.3949% 前営業日終盤 99*07.00=3.4168% 10年債 米東部時間17時05分 99*05.00=2.5970% 前営業日終盤 99*02.00=2.6078% 5年債 米東部時間17時05分 99*02.00=1.6981% 前営業日終盤 99*02.50=1.6947% 2年債 米東部時間17時01分 99*26.25=0.4675% 前営業日終盤 99*27.00=0.4553% 16日の米金融・債券市場では、国債価格が総じて横ばいとなった。当初はイラク情 勢の緊迫化やウクライナ問題への懸念から逃避買いが膨らんだが、堅調な経済指標を受け て売られ、上げ幅を縮める展開となった。 5月の鉱工業生産指数は0.6%上昇と、市場予想(0.5%上昇)を上回る伸びと なった。生産が全般に好調で、第2・四半期に景気が急回復するとの見方を裏付けた。 イラクでは15日、イスラム教スンニ派の過激派武装組織が北西部の都市を掌握する など勢力をさらに拡大。政府軍との戦闘は激しさを増しており、急速に状況が悪化してい る。 またロシア国営天然ガス会社ガスプロム は、ウクライナがこの日の返済期 限までにロシア産ガス代金の債務を支払わなかったことから、ガス供給を停止した。こう した中、地政学リスクの高まりから、安全資産とされる米国債が買い進まれた。 だが鉱工業生産指数に加え、6月の米ニューヨーク州製造業業況指数が2010年6 月以来の高水準をつけたほか、6月のNAHB/ウエルズ・ファーゴ住宅建設業者指数も 今年に入り初めて上昇するなど、経済指標が全般的に底堅い内容となり、相場を圧迫した 。 午後終盤の取引で指標10年債 は1/32高、利回りは2.60%。利 回りは一時2.58%まで低下した。 30年債 は9/32高、利回りは3.40%。3.35%まで低下する 場面もあった。 長期債は値を上げたが、中銀の利上げ時期が一部の想定より早まるとの懸念から、よ り期間の短い国債は小幅安となった。 イングランド銀行(英中銀)のカーニー総裁は前週、金融危機以降、主要国では最初 に利上げに踏み切る可能性を示唆し、市場は予想外の発言に大きく反応した。 米5年・30年物国債の利回り格差 は、オーバーナイトで5年ぶりの 水準となる165ベーシスポイント(bp)に縮小した。 市場の注目は18日に公表される米連邦公開市場委員会(FOMC)声明だ。米連邦 準備理事会(FRB)は成長を見通しを引き下げる一方、緩和縮小の継続を決定すると予 想されている。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「FRBは成長見 通しを引き下げる見通しだが、失業率は想定を上回るペースで低下しているため、失業率 見通しを引き下げるだろう。これはかなりポジティブだ」と指摘した。 FRBは同日、2018━2019年に償還を迎える国債を27億ドル買い入れた。 17日は2036━2044年に償還を迎える国債を8億5000万━11億ドル買い入 れる予定。 Tボンド先物9月限 は6/32高の135━31/32。 Tノート先物9月限 は0.5/32高の124━10/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (+0.25)