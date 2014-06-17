＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月１７日―２４日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 １７日（火） 0830 英：５月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 1.7 1.8 ＲＰＩ（前月比、％） 0.2 0.4 （前年比、％） 2.5 2.5 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） 2.6 2.6 0830 英：５月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） N/A -1.1 （前年比、％） -4.1 -5.5 産出（前月比、％） 0.1 0.0 （前年比、％） 0.7 0.6 0900 独：６月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 35.0 33.1 （現況指数） 62.6 62.1 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：5月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.2 0.3 （指数／前年比、％） 2.0 2.0 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％） 1.9 1.8 1230 米：5月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 103.4 107.2 （許可件数／年率、万戸） 105.5 105.9 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） １８日（水） 0130 中国：５月新築住宅価格 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米・第1・四半期経常収支（米商務省） （１０億ドル） -96.9 -81.1 １９日（木） 0830 英：５月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） -0.6 1.3 （前年比、％） 4.3 6.9 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （6／14までの週、1000件） 314 317 1400 米：5月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.6 0.4 1400 米：6月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 14.0 15.4 ２０日（金） 0600 独：５月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 -0.1 （前年比、％） 0.7 -0.9 0800 ユーロ圏：４月経常収支（ＥＣＢ） （10億ユーロ、季調前） N/A 20.9 ２３日（月） 0145 中国：６月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：6月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 53.2 0800 ユーロ圏：6月総合ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 53.5 0800 ユーロ圏：6月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 52.2 1400 米：5月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、100万戸） 4.72 4.65 ２４日（火） 0800 独：6月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） N/A 110.4 （現況指数） N/A 114.8 （期待指数） N/A 106.2 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：4月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 6.5 1300 米：4月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） N/A 1.2 （季調前前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 12.4 1400 米：5月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.450 0.433 1400 米：6月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 83.0 83.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━