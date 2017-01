アジア通貨動向（17日）＝軟調、イラク・ウクライナ情勢受け

[シンガポール 17日 ロイター] - アジア新興国通貨は対ドルで総じて下落。 イラクやウクライナ情勢を嫌気した。 イラク情勢を受けた原油高によるインフレ懸念から、インドルピー が7週間 ぶり安値に下落。 シンガポールドル は5月の輸出統計を失望して軟調。 インドネシアルピア は、国外投資家への配当絡みのドル需要で下落した。 東部証券(ソウル)のアナリストは、市場は米連邦公開市場委員会(FOMC)の結 果待ちとし、「FOMCで想定外の事態は予期していないが、米経済市場が好調なことか ら短期筋はアジアでの益出しを狙うだろう」と述べた。 タイバーツ は内外投資家のドルへのショートカバーで下落。FOMCを控え 取引は薄い。 *0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.97 101.84 -0.13 Sing dlr 1.2522 1.2507 -0.12 Taiwan dlr 30.002 30.061 +0.20 Korean won 1022.70 1020.10 -0.25 Baht 32.42 32.36 -0.19 Peso 43.96 43.92 -0.08 Rupiah 11870.00 11815.00 -0.46 Rupee 60.36 60.16 -0.34 Ringgit 3.2280 3.2250 -0.09 Yuan 6.2322 6.2250 -0.12 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.97 105.28 +3.24 Sing dlr 1.2522 1.2632 +0.88 Taiwan dlr 30.002 29.950 -0.17 Korean won 1022.70 1055.40 +3.20 Baht 32.42 32.86 +1.36 Peso 43.96 44.40 +1.00 Rupiah 11870.00 12160.00 +2.44 Rupee 60.36 61.80 +2.39 Ringgit 3.2280 3.2755 +1.47 Yuan 6.2322 6.0539 -2.86