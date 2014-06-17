18日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ５月貿易統計（財務省） - (輸出：‐１．２％、輸入：＋１．７％、貿易赤 字１兆１７２７億円） 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（５／２０・２１分） - 0850 １─３月資金循環統計（日銀） - 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1500 国の債務管理のあり方に関する懇談会（財務省） - ●海外指標など 時間はＧＭＴ Tuesday, 17 June, 2014 海外主要企業決算発表予定 特になし 米：連邦公開市場委員会（１８日まで） 0130 豪：中銀理事会議事録 0830 英：５月消費者物価指数（国立統計局） 0830 英：５月生産者物価指数（国立統計局） 0900 独：６月景気期待指数（ＺＥＷ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：5月消費者物価指数（労働省） 1230 米：5月住宅着工件数（商務省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 Wednesday, 18 June, 2014 海外主要企業決算発表予定 18 Jun 11:30 Q4 2014 FedEx タイ：中銀金融政策決定会合 米下院監視・調査小委員会で、ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）公聴会（バーラＣＥＯが出 席） 0130 中国：５月新築住宅価格 0200 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（カナダ・オンタリオ） 0830 英：６月中銀金融政策委員会の議事録 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米・第1・四半期経常収支（米商務省） 1800 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 1830 米：ＦＲＢ議長の会見