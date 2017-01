米金融・債券市場＝価格下落、インフレ加速を嫌気

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時35分 98*22.00=3.4455% 前営業日終盤 99*20.00=3.3949% 10年債 米東部時間15時34分 98*21.00=2.6550% 前営業日終盤 99*05.00=2.5970% 5年債 米東部時間15時33分 98*25.75=1.7531% 前営業日終盤 99*02.00=1.6981% 2年債 米東部時間15時12分 99*25.25=0.4837% 前営業日終盤 99*26.25=0.4675% 17日の米金融・債券市場では、国債価格が下落した。5月の消費者物価指数(CP I)が昨年2月以来およそ1年ぶりの大幅な伸びとなったことで、米連邦準備理事会(F RB)がタカ派的なトーンを強めるとの懸念が浮上した。 CPI総合指数は前月比で0.4%上昇し、伸びは市場予想の0.2%を上回った。 食品が0.5%上昇し、2011年8月以来の大幅な伸びを記録した。 午後の取引で指標10年債 は13/32安、利回りは2.65%と、前 日の2.60%から上昇した。 30年債 は24/32安。利回りは3.40%から3.44%に上昇し た。 Tボンド先物9月限 は29/32安の135━2/32。 Tノート先物9月限 は14.5/32安の123━27.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.25)