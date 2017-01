UPDATE 2-米金融・債券市場＝価格下落、インフレ加速を嫌気

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*23.50=3.4430% 前営業日終盤 99*20.00=3.3949% 10年債 米東部時間17時05分 98*21.50=2.6532% 前営業日終盤 99*05.00=2.5970% 5年債 米東部時間17時05分 98*26.00=1.7514% 前営業日終盤 99*02.00=1.6981% 2年債 米東部時間16時27分 99*25.25=0.4837% 前営業日終盤 99*26.25=0.4675% 17日の米金融・債券市場では、国債価格が下落した。5月の消費者物価指数(CP I)が昨年2月以来およそ1年ぶりの大幅な伸びとなったことで、米連邦準備理事会(F RB)がタカ派的なトーンを強めるとの懸念が浮上した。 CPI総合指数は前月比で0.4%上昇し、伸びは市場予想の0.2%を上回った。 食品が0.5%上昇し、2011年8月以来の大幅な伸びを記録した。 景気回復が進行する中での低インフレは、利上げ時期を模索するFRBにとり頭の痛 い問題だ。FRBが重視するインフレ指標は依然目標の2%を下回って推移しているもの の、今回のインフレ加速は、FRBの金融政策の柔軟性を高めたと解釈される公算が大き い。 翌18日に公表される米連邦公開市場委員会(FOMC)声明では、量的緩和の縮小 継続が決定される見通しだ。 市場は声明に加え、FRB当局者の利上げ見通しに注目している。またイエレン議長 が定例会見で、利上げや労働市場の緩みに関しどのような発言を行うかも焦点だ。 バークレイズのインフレ関連調査部門グローバル責任者、マイケル・ポンド氏はCP I上昇率が予想を上回ったことを受け、「あす(のFOMC)はタカ派的色が強まる可能 性がある」と指摘。「低インフレは一時的な要因によるものだとして、FRBは辛抱強い 姿勢を貫いてきた。最近の指標はFRBの見方が正しかったことを裏付けている。一時的 要因は後退している」と述べた。 午後の取引で指標10年債 は13/32安、利回りは2.65%と、前 日の2.60%から上昇した。 30年債 は24/32安。利回りは3.40%から3.44%に上昇し た。 FRBの金融政策の影響を受けやすい2年債 利回りは0.48%に上昇し 、4月4日以来の高水準をつけた FRBは成長予想を引き下げると見込まれている。FRBが事実上のゼロ金利をより 長く維持するとの見通しが示されれば、ショートカバーを誘発し、国債価格を押し上げる 可能性がある。 FRBは同日、2036━2044年に償還を迎える国債10億3000万ドルを買 い入れた。 Tボンド先物9月限 は29/32安の135━2/32。 Tノート先物9月限 は14.5/32安の123━27.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.25)