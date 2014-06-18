ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Wednesday, 18 June, 2014 Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0850 日本：５月貿易統計（財務省）

0850 日本：金融政策決定会合の議事要旨（５／２０・２１分、日銀） 0850 日本：１─３月資金循環統計（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 中国：５月新築住宅価格 1100 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（カナダ・オンタリオ） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1500 日本：国の債務管理のあり方に関する懇談会 1730 英：６月中銀金融政策委員会の議事録 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米・第1・四半期経常収支（米商務省） Thursday, 19 June, 2014 Time Unknown ユーロ圏：財務相会合（ルクセンブルク） Time Unknown フィリピン：中銀金融政策決定会合 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 0830 日本：６月ロイター短観 0850 日本；対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：森本日銀審議委員講演（秋田） 1030 日本；2年利付国債（7月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1400 日本：森本日銀審議委員会見（秋田） 1400 日本：4月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1400 日本：５月粗鋼生産速報（鉄連） 1430 日本：国債投資家懇談会（財務省） 1730 スイス：金融政策発表 1730 英：５月小売売上高（国立統計局） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：6月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：5月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 20 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見

Time Unknown 米・ニュージーランド首脳会談（ワシントン） Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク） Time Unknown 日本：月例経済報告等に関する関係閣僚会議 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動30年債入札 0700 日本：６月ロイター企業調査 1500 独：５月生産者物価指数（連邦統計庁） 1536 日本：黒田日銀総裁あいさつ（全国信用金庫大会） 1700 ユーロ圏：４月経常収支（ＥＣＢ） Monday, 23 June, 2014 1045 中国：６月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 1300 日本：鉄連会長会見 1500 日本：黒田日銀総裁講演（経済同友会） 1530 日本：経団連会長会見 1700 ユーロ圏：6月サービス部門ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：6月総合ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：6月製造業ＰＭＩ速報値 2300 米：5月中古住宅販売（全米リアルター協会） Tuesday, 24 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 日本：流動性供給入札 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 独：6月ＩＦＯ業況指数 1700 日本：流動性供給入札結果において追加発行した国債の銘柄 2000 トルコ：中銀金融政策決定会合 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2105 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） エコノミッククラブの朝食会で 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：4月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2200 米：4月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 2300 米：5月新築１戸建て住宅販売（商務省）

2300 米：6月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 25 June, 2014 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省2年債入札 0850 日本：５月企業向けサービス価格指数 1500 独：7月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 1500 独：5月独輸入物価（連邦統計庁） - 25─30日に発表 1500 独：5月小売売上高（連邦統計庁） - 25─30日に発表 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：第1・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 2130 米：第1・四半期企業利益改定値（商務省） 2130 米：5月耐久財受注（商務省） 2245 米：6月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Thursday, 26 June, 2014 Time Unknown ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、27日まで） 0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省5年債入札 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（７月債の発行予定額等） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1730 英：第1・四半期経常収支（国立統計局） 1730 英：第1・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） 1830 英：金融安定報告書（中銀） - カーニー総裁が記者会見 2130 米：5月個人所得・消費支出（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2130 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（バージニア州リンチバーグ） - 経済戦略としての人的投資 Friday, 27 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、最終日） 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省7年債入札 0205 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 金融政策と所得の不平等について 0830 日本：５月完全失業率（総務省） 0830 日本：５月家計調査（日銀） 0830 日本：５月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 日本 ５月全国消費者物価指数 0830 日本 ６月東京都区部消費者物価指数 1545 仏：5月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 1545 仏：第1・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） 1800 ユーロ圏：6月景況感・業況感指数（欧州委員会） 2100 独：6月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2255 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Monday, 30 June, 2014 1230 日本：６月国際投資戦略調査 1700 ユーロ圏：５月Ｍ3（ＥＣＢ） 1800 ユーロ圏：６月消費者物価指数速報値（統計局） 2245 米：６月シカゴ地区購買部協会景気指数 2300 米：５月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Tuesday, 01 July, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：６月自動車販売台数 All Day 香港：特別行政区成立記念日 All Day タイ：Mid Year Closing Day - 銀行・取引所休み 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0850 日本：６月日銀短観 1000 中国：６月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1030 日本：５月毎月勤労統計（厚労省） 1045 中国：６月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 1655 独：６月雇用統計（連邦雇用庁） 1700 ユーロ圏：６月製造業ＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：５月失業率（統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 米：５月建設支出（商務省） 2300 米：６月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Wednesday, 02 July, 2014 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1330 日本：７―９月期鋼材需要見通し（経産省） 1500 日本：６月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） 1800 ユーロ圏：５月生産者物価指数（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2030 米：６月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2115 米：６月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2300 米：５月耐久財受注改定値（商務省） 2300 米：５月製造業新規受注（商務省）