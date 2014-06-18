中国・香港株式市場・前場＝上海続落、ハンセンは小幅安

［香港 １８日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2056.347 10.351安 371.1億元（上海Ａ株） 寄り付き 2064.383 2.315安 前営業日終値 2066.698 19.285安 708.5億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23192.79 10.80安 212.9億香港ドル 寄り付き 23128.22 75.37安 前営業日終値 23203.59 97.08安 491.1億香港ドル 前場の中国株式市場は続落。最近上昇していた銀行株が引き続き下げている。香港市 場は薄商いのなか、ほぼ横ばい。 上海総合指数 の前場終値は１０．３５１ポイント（０．５０％）安の２０５ ６．３４７。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は４．９２５ポイント （０．２３％）安の２１６４．７４９。 ハンセン指数 は１０．８０ポイント（０．０５％）安の２万３１９２．７９。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は２６．０８ポイント（０．２５％） 高の１万０４９２．７３で前引けた。