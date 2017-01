アジア通貨動向（18日）＝インドネシアルピアが4カ月ぶり安値

[シンガポール 18日 ロイター] - アジア新興国通貨は、インドネシアルピア が4カ月ぶり安値を付け、下落を主導している。米国でインフレ指標が予想を上回る伸び となったため、連邦公開市場委員会(FOMC)の決定で、タカ派的なスタンスが取られ るとの懸念が広がった。 輸入業者の米ドル需要もルピア を圧迫した。一時0.9%安で、2月13日 以来の安値を付けた。 タイ・バーツ は、海外勢が株式市場や債券市場で売りを出したため、軟化し た。タイ中央銀行はこの日、金融政策決定会合を実施する。 マレーシアリンギ は、レバレッジドファンドの売りで下落した。フィリピン では株式市場が軟調で、フィリピンペソ が下落した。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0510 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.28 102.15 -0.13 Sing dlr 1.2537 1.2536 -0.01 Taiwan dlr 30.006 30.066 +0.20 Korean won 1022.80 1021.90 -0.09 Baht 32.49 32.45 -0.14 Peso 44.05 43.87 -0.41 Rupiah 11975.00 11890.00 -0.71 Rupee 60.09 60.03 -0.09 Ringgit 3.2330 3.2215 -0.36 Yuan 6.2292 6.2269 -0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.28 105.28 +2.93 Sing dlr 1.2537 1.2632 +0.76 Taiwan dlr 30.006 29.950 -0.19 Korean won 1022.80 1055.40 +3.19 Baht 32.49 32.86 +1.14 Peso 44.05 44.40 +0.78 Rupiah 11975.00 12160.00 +1.54 Rupee 60.09 61.80 +2.85 Ringgit 3.2330 3.2755 +1.31 Yuan 6.2292 6.0539 -2.81