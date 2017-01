米金融・債券市場＝価格上昇、ＦＯＭＣが予想よりハト派で買い安心感

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時46分 99*15.00=3.4033% 前営業日終盤 98*23.50=3.4430% 10年債 米東部時間16時48分 99*07.50=2.5880% 前営業日終盤 98*21.50=2.6532% 5年債 米東部時間16時50分 99*05.50=1.6750% 前営業日終盤 98*26.00=1.7514% 2年債 米東部時間16時11分 99*27.25=0.4516% 前営業日終盤 99*25.25=0.4837% 18日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇した。米連邦準備理事会(FRB) がこの日まで開催した米連邦公開市場委員会(FOMC)で一部の予想よりハト派的なス タンスを示したことが追い風となった。 前日は5月の米消費者物価指数(CPI)が約1年ぶりの大幅な伸びとなったことを 嫌気し、債券価格が急落。一部では、FRBがより早期の利上げの可能性も排除しないの ではないかとの警戒感が出ていた。 だがこの日公表されたFOMC声明はほぼ前回の内容を踏襲。インフレに対する懸念 も全く示されなかった。 午後の取引で指標10年債 は12/32高。利回りは2.61%と、F OMC声明発表前の水準をやや下回った。 Tボンド先物9月限 は20/32高の135━22/32。 Tノート先物9月限 は11.5/32高の124━7/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.25)