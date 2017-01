UPDATE 1-米金融・債券市場＝価格上昇、ＦＯＭＣが予想よりハト派で買い安心感

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*14.50=3.4042% 前営業日終盤 98*23.50=3.4430% 10年債 米東部時間17時05分 99*07.00=2.5898% 前営業日終盤 98*21.50=2.6532% 5年債 米東部時間17時05分 99*05.50=1.6750% 前営業日終盤 98*26.00=1.7514% 2年債 米東部時間17時03分 99*27.25=0.4516% 前営業日終盤 99*25.25=0.4837% 18日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇した。米連邦準備理事会(FRB) がこの日まで開催した米連邦公開市場委員会(FOMC)で一部の予想よりハト派的なス タンスを示したことが追い風となった。 前日は5月の米消費者物価指数(CPI)が約1年ぶりの大幅な伸びとなったことを 嫌気し、債券価格が急落。一部では、FRBがより早期の利上げの可能性も排除しないの ではないかとの警戒感が出ていた。 だがこの日公表されたFOMC声明はほぼ前回の内容を踏襲。インフレに対する懸念 も全く示されなかった。 BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「FOMC声明でインフ レに関する言及が増え、タカ派色が強まると予想する向きが多かったが、実際にはかなり ハト派的な内容となった」と述べた。 イエレンFRB議長は会見で、最近の指標は「ノイズが多い」とし、「インフレはF OMCの見通しに沿って推移している」と述べた。 市場関係者によると、声明発表前、ショートカバーが支援し国債価格が上昇した。ま た中期債がアウトパフォームし、イールカーブはスティープ化した。 レポ市場ではこの日、2年債がマイナス金利で取引された。 米国債価格は声明発表直後にいったん弱含んだ後、上昇に転じるなど、不安定な展開 となった。 午後の取引で指標10年債 は12/32高。利回りは2.61%と、F OMC声明発表前の水準をやや下回った。 5年債 は7/32高、利回りは1.71%。 米5年・30年物国債の利回り差 は172ベーシスポイント(bp) に拡大した。 FRBはFOMC会合で、予想通り債券買い入れ額を月額100億ドル縮小し、35 0億ドルにすることを決定。同時に公表された経済見通しでは、来年の開始が見込まれる 利上げのペースがやや速まったが、長期の金利見通しは従来見込みから低下した。 FRBは今年の米成長率を2.9%程度から2.1━2.3%に下方修正した。だが 2015、16年については据え置き、景気回復が総じて順調に継続するとの見方を示し た。 FRBは19日、2021━2024年に償還を迎える国債を22億5000万ドル ─27億5000万ドル買い入れる見通し。 Tボンド先物9月限 は20/32高の135━22/32。 Tノート先物9月限 は11.5/32高の124━7/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.25)