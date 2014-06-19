＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月１９日―２６日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 １９日（木） 0830 英：５月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） -0.5 1.3 （前年比、％） 4.3 6.9 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （6／14までの週、1000件） 314 317 1400 米：5月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.6 0.4 1400 米：6月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 14.0 15.4 ２０日（金） 0600 独：５月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 -0.1 （前年比、％） -0.7 -0.9 0800 ユーロ圏：４月経常収支（ＥＣＢ） （10億ユーロ、季調前） N/A 20.9 ２３日（月） 0145 中国：６月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：6月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 53.2 0800 ユーロ圏：6月総合ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 53.5 0800 ユーロ圏：6月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） N/A 52.2 1400 米：5月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、100万戸） 4.72 4.65 ２４日（火） 0800 独：6月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） N/A 110.4 （現況指数） N/A 114.8 （期待指数） N/A 106.2 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：4月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 6.5 1300 米：4月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） N/A 1.2 （季調前前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 12.4 1400 米：5月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.450 0.433 1400 米：6月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 83.0 83.0 ２５日（水） 0600 独：7月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） N/A 8.5 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） （前期比年率、％） -1.6 -1.0 デフレーター N/A 1.3 （Ｑ1改定） 1230 米：第1・四半期企業利益改定値（商務省） （前期比、％） N/A -13.7 （速報値） 1230 米：5月耐久財受注（商務省） （前月比、％） 0.2 0.6 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 0.3 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -1.2 1345 米：6月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 58.4 （5月改定） ２６日（木） 1230 米：5月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） N/A 0.3 （個人消費支出／前月比、％） N/A -0.1 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） ] （6／21までの週、1000件） N/A N/A ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━