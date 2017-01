アジア通貨動向（19日）＝反発、フィリピン中銀の金利決定に注目

[シンガポール 19日 ロイター] - アジア新興国通貨は、反発。米連邦準備理 事会(FRB)が低金利政策を当面維持する姿勢を示したことから、相対的に金利が高い アジア新興国通貨が選好されるとの期待が再び台頭している。 フィリピンペソ は、中銀の金利決定を控えて上昇している。テタンコ中銀 総裁は前日、19日の金融政策決定会合で今年と来年のインフレ率見通しを上方修正する 公算が大きいと述べている。中銀の金利決定は0800GMT(日本時間午後5時)ごろ 、発表される予定。ロイターのアナリスト調査では、12人中9人が据え置きを予想して いるが、インフレ圧力の高まりを受け、早ければ次回会合にも利上げに踏み切る可能性が ある。 インドネシアルピア と韓国ウォン にはショートカバーが入ってい た。 今週、アジア新興国通貨は、FRBが予想より早めの利上げを検討するとの懸念を背 景に下落していた。しかし、連邦公開市場委員会(FOMC)終了後に発表されたメンバ ーの金利予想の中央値は、2015年末と16年末が前回から若干切り上がったものの、 長期予想は下がった。 OCBC銀行は顧客向けリポートで「長期金利は世界的に低水準に抑えられるとみら れる。したがってより高い金利を追求する動きが強まる」とし、韓国ウォンやマレーシア リンギが買われると予想した。 *0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.87 101.92 +0.05 Sing dlr 1.2486 1.2488 +0.02 Taiwan dlr 29.983 30.071 +0.29 Korean won 1018.10 1022.40 +0.42 Baht 32.40 32.51 +0.34 Peso 43.88 44.12 +0.55 Rupiah 11915.00 11995.00 +0.67 Rupee 59.98 60.39 +0.68 Ringgit 3.2190 3.2335 +0.45 Yuan 6.2268 6.2314 +0.07 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.87 105.28 +3.34 Sing dlr 1.2486 1.2632 +1.17 Taiwan dlr 29.983 29.950 -0.11 Korean won 1018.10 1055.40 +3.66 Baht 32.40 32.86 +1.42 Peso 43.88 44.40 +1.17 Rupiah 11915.00 12160.00 +2.06 Rupee 59.98 61.80 +3.03 Ringgit 3.2190 3.2755 +1.76 Yuan 6.2268 6.0539 -2.78