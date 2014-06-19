米金融・債券市場＝価格下落、さえない入札やＦＯＭＣ消化で

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［ニューヨーク １９日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時38分 98*10.00=3.4660% 前営業日終盤 99*14.50=3.4042% １０年債 米東部時間16時36分 98*30.50=2.6206% 前営業日終盤 99*07.00=2.5898% ５年債 米東部時間16時39分 99*04.75=1.6801% 前営業日終盤 99*05.50=1.6750% ２年債 米東部時間16時34分 99*27.25=0.4517% 前営業日終盤 99*27.25=0.4516% １９日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。さえない２９年８カ月物インフレ 指数連動債（ＴＩＰＳ、リオープン＝銘柄統合）入札が相場の重しとなった。 また前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）決定を引き続き消化する中、投資家の 持ち高調整が活発となった。 午後の取引で指標１０年債 は１１／３２安。利回りは２．６３％。一時 は２．５７％まで低下する場面もあった。 Ｔボンド先物９月限 は１４／３２安の１３５━８／３２。 Ｔノート先物９月限 は４／３２高の１２４━１１／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 9.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.25 (-0.50)
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