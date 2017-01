米金融・債券市場＝価格下落、さえない入札やＦＯＭＣ消化で

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時38分 98*10.00=3.4660% 前営業日終盤 99*14.50=3.4042% 10年債 米東部時間16時36分 98*30.50=2.6206% 前営業日終盤 99*07.00=2.5898% 5年債 米東部時間16時39分 99*04.75=1.6801% 前営業日終盤 99*05.50=1.6750% 2年債 米東部時間16時34分 99*27.25=0.4517% 前営業日終盤 99*27.25=0.4516% 19日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。さえない29年8カ月物インフレ 指数連動債(TIPS、リオープン=銘柄統合)入札が相場の重しとなった。 また前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)決定を引き続き消化する中、投資家の 持ち高調整が活発となった。 午後の取引で指標10年債 は11/32安。利回りは2.63%。一時 は2.57%まで低下する場面もあった。 Tボンド先物9月限 は14/32安の135━8/32。 Tノート先物9月限 は4/32高の124━11/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 9.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.25 (-0.50)