UPDATE 1-米金融・債券市場＝価格下落、さえない入札やＦＯＭＣ消化で

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*10.00=3.4660% 前営業日終盤 99*14.50=3.4042% 10年債 米東部時間17時05分 98*30.50=2.6206% 前営業日終盤 99*07.00=2.5898% 5年債 米東部時間17時05分 99*04.75=1.6801% 前営業日終盤 99*05.50=1.6750% 2年債 米東部時間16時34分 99*27.25=0.4517% 前営業日終盤 99*27.25=0.4516% 19日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。さえない29年8カ月物インフレ 指数連動債(TIPS、リオープン=銘柄統合)入札が相場の重しとなった。 また前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)決定を引き続き消化する中、投資家の 持ち高調整が活発となった。 TIPS入札は最高落札利回りが1.116%と、WI(発行前)取引水準を3ベー シスポイント(bp)程度上回った。 予想を上回る伸びとなった消費者物価指数(CPI)統計を受けて、市場では米連邦 準備理事会(FRB)がより早期の利上げを示唆するのではとの懸念が一部で高まってい たが、FOMCではこうした見方に反し、よりハト派的な姿勢が示された。これを受けF RBがよりタカ派的なスタンスを示すと見込んでいた向きからショートカバーが出て、序 盤はプラス圏で推移する場面もあった。 長期債のイールドカーブはスティープ化した。FOMC前に膨らんだイールドカーブ のフラット化を見込んだ取引を巻き戻す動きが出た。 米5・30年物国債の利回り格差は177bpに拡大。16日には5年ぶりの水準と なる165bpに縮小していた。 午後の取引で指標10年債 は11/32安。利回りは2.63%。一時 は2.57%まで低下する場面もあった。 5年債 は2/32安、利回りは1.69%。1.65%をつける場面もあ った。 30年債 は1━6/32の大幅安。利回りは3.40%から3.47% に上昇した。 FRBは同日、2022━2024年に償還を迎える国債を25億1000万ドル買 い入れた。 米財務省は、24日に300億ドルの2年債、25日に350億ドルの5年債、26 日に290億ドルの7年債入札を実施すると発表した。 Tボンド先物9月限 は14/32安の135━8/32。 Tノート先物9月限 は4/32高の124━11/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 9.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.25 (-0.50)