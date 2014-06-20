新規上場企業の横顔：日本ビューホテル（7月23日東証2部上場）

［東京 ２０日 ロイター］ - ７月２３日に東証２部上場予定の「日本ビューホテ ル」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都台東区西浅草 ≪事業内容≫ ホテル等宿泊施設の運営、運営指導またはＦＣ展開並びに遊 園地の運営 ≪代表者≫ 代表取締役社長：石井 一男 ≪資本金≫ 25億7986万円 ≪発行済み株式数≫ 943万1425株（2014年6月19日現在） ≪従業員数≫ 637名（2014年5月31日現在） ≪業績≫ 2013年4月期 2012年4月期 売上高（百万円） 14,033 13,184 経常利益（百万円） 515 577 当期利益（百万円） 134 440 １株当たり利益（円） 14.23 100.24 １株当たり純資産額（円） 1,142.67 1,128.42 配当（円） - - 注）2012年8月10日付けで、5株を1株に株式併合 ≪業績・連結≫ 2013年4月期 2012年4月期 売上高（百万円） 16,820 15,742 経常利益（百万円） 851 792 当期利益（百万円） 404 694 一株当たり利益（円） 42.90 158.01 １株当たり純資産額（円） 1,340.84 1,297.84 ≪総資産≫ （百万円） 19,935（2013年4月期） ≪株主資本≫ （百万円） 10,777（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） エムシーピースリー投資事業有限責任組合 62.44 6,074,047 立飛ホールディングス 5.76 560,000 名古屋鉄道 4.93 480,000 社員持株会 3.52 342,584 ＣＤＩＢ ＆ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ 1.78 173,000 城ケ島 1.48 144,000 サントリービア＆スピリッツ 1.23 120,000 日本トラスティ・サービス信託銀行 1.23 120,000 りそな銀行 1.23 120,000 ヒューリック 1.15 112,000 ≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ みずほ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年７月３日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年７月７日から７月１１日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年７月１４日 ≪申込期間≫ ２０１４年７月１５日から７月１８日 (以上、2014年6月19日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報