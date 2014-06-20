ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 20 June, 2014---------------------------------------------- 1500 独：５月生産者物価指数（連邦統計庁） 1536 日本：黒田日銀総裁あいさつ（全国信用金庫大会） 1700 ユーロ圏：４月経常収支（ＥＣＢ） Monday, 23 June, 2014---------------------------------------------- 1045 中国：６月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 1300 日本：鉄連会長会見 1500 日本：黒田日銀総裁講演（経済同友会） 1530 日本：経団連会長会見 1700 ユーロ圏：6月サービス部門ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：6月総合ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：6月製造業ＰＭＩ速報値 2300 米：5月中古住宅販売（全米リアルター協会） Tuesday, 24 June, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 日本：流動性供給入札

1245 日本：流動性供給入札結果 1700 独：6月ＩＦＯ業況指数 1700 日本：流動性供給入札結果において追加発行した国債の銘柄 2000 トルコ：中銀金融政策決定会合 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2105 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - エコノミッククラブの朝食会で 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：4月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2200 米：4月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 2300 米：5月新築１戸建て住宅販売（商務省） 2300 米：6月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 25 June, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省2年債入札 0730 米：サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が討論会に参加（スタンフォード） - "The Global Economy, the Budget and the Board" 0850 日本：５月企業向けサービス価格指数 1500 独：7月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 1500 独：5月独輸入物価（連邦統計庁） - 25─30日に発表 1500 独：5月小売売上高（連邦統計庁） - 25─30日に発表 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：第1・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 2130 米：第1・四半期企業利益改定値（商務省） 2130 米：5月耐久財受注（商務省） 2245 米：6月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Thursday, 26 June, 2014---------------------------------------------- Time Unknown ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、27日まで） 0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省5年債入札 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1830 英：金融安定報告書（中銀） - カーニー総裁が記者会見 2130 米：5月個人所得・消費支出（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2130 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（バージニア州リンチバーグ） - 経済戦略としての人的投資 Friday, 27 June, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、最終日） 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省7年債入札 0205 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 金融政策と所得の不平等について 0830 日本：５月完全失業率（総務省）（予測中央値：3.6％） 0830 日本：５月家計調査（総務省）（予測中央値：前年比─2.0％） 0830 日本：５月有効求人倍率（厚生労働省）（予測中央値：1.08倍） 0830 日本 ５月全国消費者物価指数 0830 日本 ６月東京都区部消費者物価指数 0850 日本：5月商業販売統計（経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比-1.8％） 1500 日本：ニトリホールディングス ３―５月期決算発表

1545 仏：5月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 1545 仏：第1・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） 1600 日本：高島屋 ３―５月期決算発表 1800 ユーロ圏：6月景況感・業況感指数（欧州委員会） 2100 独：6月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2255 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Sunday, 29 June, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 国際決済銀行（ＢＩＳ）が年次報告書発表 Monday, 30 June, 2014---------------------------------------------- 0850 日本：5月鉱工業生産速報（経産省） 1230 日本：６月国際投資戦略調査 1400 日本：５月住宅着工戸数（国交省） 1700 ユーロ圏：５月Ｍ3（ＥＣＢ） 1730 英：第1・四半期経常収支（国立統計局） 1730 英：第1・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） 1800 ユーロ圏：６月消費者物価指数速報値（統計局） 2245 米：６月シカゴ地区購買部協会景気指数 2300 米：５月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） 2330 米：サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が講演（サンバレー） - Montana & Utah Bankers Association's 2014 Tuesday, 01 July, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：６月自動車販売台数 All Day 香港：特別行政区成立記念日

All Day タイ：Mid Year Closing Day - 銀行・取引所休み 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0850 日本：６月日銀短観（予測中央値・大企業製造業ＤＩ+15、同非製造業+19） 1000 中国：６月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1030 日本：５月毎月勤労統計（厚労省） 1045 中国：６月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 1655 独：６月雇用統計（連邦雇用庁） 1700 ユーロ圏：６月製造業ＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：５月失業率（統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 米：５月建設支出（商務省） 2300 米：６月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Wednesday, 02 July, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1330 日本：７―９月期鋼材需要見通し（経産省） 1500 日本：６月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） 1800 ユーロ圏：５月生産者物価指数（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2030 米：６月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2115 米：６月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2300 米：５月耐久財受注改定値（商務省） 2300 米：５月製造業新規受注（商務省） Thursday, 03 July, 2014---------------------------------------------- All Day 米：株式市場は短縮取引 1000 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（ホバート） 1000 中国：６月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1045 中国：6月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 1330 日本：生活意識アンケート調査（日銀） 1630 スウェーデン：中銀金融政策発表 1700 ユーロ圏：６月サービスＰＭＩ改定値 1700 ユーロ圏：６月総合ＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：５月小売売上高（統計局） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 2130 米：5月貿易収支（商務省） 2130 米：６月雇用統計（労働省） 2130 米：５月貿易収支（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：6月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Friday, 04 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 米：独立記念日 - 休場 0000 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 独：５月鉱工業受注（経済技術省）