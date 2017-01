アジア通貨動向（20日）＝軟調、フィリピンペソは引き締めで小幅高

[シンガポール 20日 ロイター] - アジア新興国通貨は堅調な米指標を受けて 対ドルで軟調。フィリピンペソ は中銀の政策引き締めで小幅高となった。 インドルピー とインドネシアルピア の下落が目立った。原油価格高 で経常赤字とインフレが悪化するとの懸念に押された。今週はルピアが1.4%安、ルピ ーが0.8%下落。メイバンク(シンガポール)のアナリストによると、米原油先物が1 10ドルを上抜ければ、アジア新興国通貨は一段と圧迫される見通し。 外国勢の株売りでタイバーツ は下落。 フィリピン中銀が前日、短期特別預金口座(SDA)金利を引き上げ、インフレ見通 しも引き上げたことでペソは上昇。7月にも政策金利を引き上げるとの観測がでている。 ただ域内通貨の下落が上値を抑えた。 ルピアは月末を控え輸入筋のドル需要が増すとの観測も圧迫要因だった。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.86 101.94 +0.08 Sing dlr 1.2492 1.2500 +0.06 Taiwan dlr 29.987 30.036 +0.16 Korean won 1018.80 1018.70 -0.01 Baht 32.45 32.42 -0.09 Peso 43.77 43.82 +0.11 Rupiah 11960.00 11930.00 -0.25 Rupee 60.27 60.08 -0.31 Ringgit 3.2180 3.2130 -0.16 Yuan 6.2274 6.2296 +0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.86 105.28 +3.35 Sing dlr 1.2492 1.2632 +1.12 Taiwan dlr 29.987 29.950 -0.12 Korean won 1018.80 1055.40 +3.59 Baht 32.45 32.86 +1.26 Peso 43.77 44.40 +1.43 Rupiah 11960.00 12160.00 +1.67 Rupee 60.27 61.80 +2.55 Ringgit 3.2180 3.2755 +1.79 Yuan 6.2274 6.0539 -2.79