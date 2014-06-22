23日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Monday, 23 June, 2014 1300 鉄連会長会見 - 1500 黒田日銀総裁講演（経済同友会） - 1530 経団連会長会見 - ●海外指標など 時間はＧＭＴ Monday, 23 June, 2014 海外主要企業決算発表予定 23 Jun AMC Q3 2014 Micron Technology Inc MU.O 0145 中国：６月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：6月サービス部門ＰＭＩ速報値 0800 ユーロ圏：6月総合ＰＭＩ速報値 0800 ユーロ圏：6月製造業ＰＭＩ速報値 1345 米：6月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 1400 米：5月中古住宅販売（全米リアルター協会） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札