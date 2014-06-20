中国の携帯電話加入者数は5月時点で12.6億人、前月比0.4％増

［香港 ２０日 ロイター］ - 中国の携帯電話大手３社が発表した５月時点の携帯 電話加入者数は、前月比０．４％増の計１２億６０００万人だった。 事業者別の加入者数は以下の通り。 （単位：特記以外は１００万人） 中国移動 中国連合通信 中国電信 携帯電話加入者数 787.30 293.29 181.22 （３Ｇ含む） 前月比増減 2.68 2.70 (0.95) 前月比（％） 0.3 0.9 (0.5) ３Ｇ加入者数 236.29 137.76 105.95 前月比増減 4.31 3.35 0.98 前月比（％） 1.9 2.5 0.9 ４Ｇ加入者数 8.11 N/A N/A 前月比増減 3.31 N/A N/A 前月比（％） 69 N/A N/A