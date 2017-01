米金融・債券市場＝利回り小幅上昇、インフレ加速懸念で

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*28.50=3.4345% 前営業日終盤 98*10.00=3.4660% 10年債 米東部時間17時05分 99*02.00=2.6080% 前営業日終盤 98*30.50=2.6206% 5年債 米東部時間17時05分 99*04.50=1.6821% 前営業日終盤 99*04.75=1.6801% 2年債 米東部時間17時02分 99*27.00=0.4561% 前営業日終盤 99*27.25=0.4517% 20日の米金融・債券市場では、総じて国債利回りが小幅上昇した。米連邦準備理事 会(FRB)は今週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、最近のインフレ加速を重要 視しない考えを示したが、市場ではインフレへの懸念が材料視された。 FRBが大方の予想に反しよりハト派的な姿勢を示して以降、米債券市場では持ち高 を大幅に調整する動きが活発となったが、指標10年債利回りはこの日、FOMC前とほ ぼ変わらずの水準となった。 一方、インフレが加速するとの見方から、長期債のイールドカーブは一時、2週間ぶ りの水準にスティープ化した。その後は30年債に買いが入り、やや戻した。 BNYメロンの米国債トレーディング部門責任者、ダン・マルホランド氏は「FRB がやや高めのインフレを許容し、利上げしないとの見方をあるようだ」と指摘した。 午後の取引で指標10年債 は1/32安。利回りは2.63%と、前日 終盤の2.62%からやや上昇した。 5・30年物国債の利回り格差 は序盤の取引で、一時2週間ぶりの水 準となる179ベーシスポイント(bp)に拡大。その後は175bpまで縮小した。1 6日には5年ぶりの水準となる165bpまで縮小していた。 来週は、住宅販売や製造業関連指標、消費者信頼感、国内総生産(GDP)統計、耐 久財受注など一連の経済指標が注目材料だ。 また米財務省は来週、24日に300億ドルの2年債、25日に350億ドルの5年 債、26日に290億ドルの7年債入札を実施する。 Tボンド先物9月限 は3/32高の135━11/32。 Tノート先物9月限 は2.5/32安の124━8.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -4.50 (unch)