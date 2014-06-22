UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しが減少

(内容を追加しました) ［２０日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（６月１７日までの週）によると、ドルの買い越しが減 少した。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は、１２１億９０００万ドルの買い越し（前週は１５９億５０００万ドル）。 ドルの買い越しが減少したのは６週間ぶり。 ユーロの売り越しは６万１８３５枚となり、前週の５万７１８５枚から増加した。欧 州中央銀行（ＥＣＢ）は今月５日の理事会で、利下げなど金融緩和措置を発表している。 ポンドの買い越しは３万５８４２枚から５万２５９６枚に増加。イングランド銀行（ 英中銀）は、先進国では他国よりも早い段階で利上げに着手すると見込まれている。 詳細は以下の通り。 円 17Jun2014 week Prior week Long 17,832 11,893 Short 85,870 94,055 Net -68,038 -82,162 ユーロ 17Jun2014 week Prior week Long 51,405 43,739 Short 113,240 100,924 Net -61,835 -57,185 ポンド 17Jun2014 week Prior week Long 100,434 85,202 Short 47,838 49,360 Net 52,596 35,842 スイスフラン 17Jun2014 week Prior week Long 15,296 9,615 Short 11,776 12,645 Net 3,520 -3,030 カナダドル 17Jun2014 week Prior week Long 34,582 30,303 Short 56,115 54,411 Net -21,533 -24,108 豪ドル 17Jun2014 week Prior week Long 61,078 62,141 Short 34,049 33,894 Net 27,029 28,247 メキシコペソ 17Jun2014 week Prior week Long 91,227 106,566 Short 22,152 16,363 Net 69,075 90,203 ニュージーランドドル 17Jun2014 week Prior week Long 21,671 20,401 Short 17,938 3,546 Net 3,733 16,855