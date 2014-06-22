〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ２３日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９ 時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月２３日―２７日の海外経済指標】 ２３日（月） 0145 中国：６月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：6月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 53.3 53.2 0800 ユーロ圏：6月総合ＰＭＩ速報値 （指数） 53.5 53.5 0800 ユーロ圏：6月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 52.2 52.2 1345 米：6月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 56.5 56.4 1400 米：5月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、100万戸） 4.73 4.65 ２４日（火） 0800 独：6月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 110.2 110.4 （現況指数） 115.0 114.8 （期待指数） 105.9 106.2 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：4月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 6.5 1300 米：4月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） 0.9 1.2 （季調前前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） 11.5 12.4 1400 米：5月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.440 0.433 1400 米：6月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 83.5 83.0 ２５日（水） 0600 独：7月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 8.5 8.5 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） （前期比年率、％） -1.7 -1.0 デフレーター 1.3 1.3 （Ｑ1改定） 1230 米：第1・四半期企業利益改定値（商務省） 1230 米：5月耐久財受注（商務省） （前月比、％） 0.0 0.6 （輸送機器除く／前月比、％） 0.4 0.3 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 -1.2 1345 米：6月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 58.4 （5月改定） ２６日（木） 1230 米：5月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.4 0.3 （個人消費支出／前月比、％） N/A -0.1 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） ] （6／21までの週、1000件） 310 312 ２７日（金） 0600 独：5月独輸入物価（連邦統計庁） 0645 仏：5月消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.4 -0.3 0645 仏：第1・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） 0.0 0.0 （速報値） 0830 英：第1・四半期経常収支（国立統計局） （10億ポンド） -17.5 -22.4 0830 英：第1・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 3.1 3.1 （改定値） 0900 ユーロ圏：6月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） 0.40 0.37 （景況感指数） 103.0 102.7 1200 独：6月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 -0.1 （前年比、％） 1.0 0.9 ＥＵ基準（前月比、％） 0.2 -0.3 （前年比、％） 0.7 0.6 （改定値） 1355 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 82.0 81.2 （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月２３日―２７日の海外行事予定】 Monday, 23 June, 2014---------- 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 Tuesday, 24 June, 2014---------- 1100 トルコ：中銀金融政策決定会合 1205 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） エコノミッククラブの朝食会で 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省2年債入札 1800 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（プエルトリコ） プエルトリコ経済と事業環境 2230 米：サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が討論会に参加（スタンフォード） "The Global Economy, the Budget and the Board" Wednesday, 25 June, 2014---------- 1700 米：財務省変動利付2年債入札 1700 米：財務省5年債入札 Thursday, 26 June, 2014---------- Time Unknown 台湾：中銀金利決定発表 Time Unknown ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、27日まで） 0930 英：金融安定報告書（中銀） カーニー総裁が記者会見 1230 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（バージニア州リンチバーグ） 経済戦略としての人的投資 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省7年債入札 1705 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 金融政策と所得の不平等について Friday, 27 June, 2014---------- Time Unknown ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、最終日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━