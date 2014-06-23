＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月２３日―３０日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２３日（月） 0800 ユーロ圏：6月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 53.3 53.2 0800 ユーロ圏：6月総合ＰＭＩ速報値 （指数） 53.5 53.5 0800 ユーロ圏：6月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 52.2 52.2 1345 米：6月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 56.5 56.4 1400 米：5月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、100万戸） 4.73 4.65 ２４日（火） 0800 独：6月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 110.2 110.4 （現況指数） 115.0 114.8 （期待指数） 105.9 106.2 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：4月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 6.5 1300 米：4月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） 0.9 1.2 （季調前前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） 11.5 12.4 1400 米：5月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.440 0.433 1400 米：6月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 83.5 83.0 ２５日（水） 0600 独：7月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 8.5 8.5 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） （前期比年率、％） -1.7 -1.0 デフレーター 1.3 1.3 （Ｑ1改定） 1230 米：第1・四半期企業利益改定値（商務省） 1230 米：5月耐久財受注（商務省） （前月比、％） 0.0 0.6 （輸送機器除く／前月比、％） 0.4 0.3 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 -1.2 1345 米：6月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 58.4 （5月改定） ２６日（木） 1230 米：5月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.4 0.3 （個人消費支出／前月比、％） N/A -0.1 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） ] （6／21までの週、1000件） 310 312 ２７日（金） 0600 独：5月独輸入物価（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A -2.4 0645 仏：5月消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.4 -0.3 0645 仏：第1・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） 0.0 0.0 （速報値） 0830 英：第1・四半期経常収支（国立統計局） （10億ポンド） -17.5 -22.4 0830 英：第1・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 3.1 3.1 （改定値） 0900 ユーロ圏：6月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） 0.40 0.37 （景況感指数） 103.0 102.7 1200 独：6月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 -0.1 （前年比、％） 1.0 0.9 ＥＵ基準（前月比、％） 0.2 -0.3 （前年比、％） 0.7 0.6 （改定値） 1355 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 82.0 81.2 （速報値） ３０日（月） 0600 独：5月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.7 -0.9 （前年比、％） N/A 3.4 0800 ユーロ圏：５月Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） N/A 0.8 0900 ユーロ圏：６月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） N/A 0.5 1345 米：６月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） N/A 65.5 1400 米：５月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 97.8 （前月比、％） N/A 0.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━