24日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 フリークアウト がマザーズに（公開価格2000円） 0855 閣議・閣議後会見 10:00 みずほフィナンシャルＧ 株主総会 1000 日産自動車 株主総会 1000 富士重工業 株主総会 1000 マツダ 株主総会 1000 ジャパンディスプレイ 株主総会 1030 流動性供給入札（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1700 流動性供給入札結果において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２３日（月） 海外主要企業決算発表予定 23 Jun Q3 2014 Micron Technology Inc 1345 米：6月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 1400 米：5月中古住宅販売（全米リアルター協会） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２４日（火） 0800 独：6月ＩＦＯ業況指数 1100 トルコ：中銀金融政策決定会合 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1205 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：4月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 1300 米：4月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 1400 米：5月新築１戸建て住宅販売（商務省） 1400 米：6月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省2年債入札 1800 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（プエルトリコ） プエルトリコ経済と事業環境 2230 米：サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が討論会に参加（スタンフォード） "The Global Economy, the Budget and the Board"