アジア通貨動向（23日）＝総じて上昇、中国ＰＭＩを好感

[シンガポール 23日 ロイター] - 23日のアジア通貨は総じて上昇。マーク イット/HSBCが発表した6月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値が6 カ月ぶりに拡大と縮小の節目である50を上回ったことが背景。 クレディ・アグルコル・CIBのシニアエコノミスト兼ストラテジスト、Dariusz Ko walczyk氏は「PMIは今週を通じて、アジア通貨の支援材料となるだろう。中国の景気 変動の影響を受けやすい通貨を推奨する」とし、人民元、ウォン、台湾ドル、リンギを挙 げた。 韓国ウォン は輸出業者の月末の決済需要で上昇。ただ、介入警戒感は強い 。 台湾ドル も輸出業者の月末の決済需要で上昇。介入警戒感が根強いという。 台湾経済部が発表した5月の輸出受注は前年比4.7%増と、市場予想を下回った。 26日の台湾中銀理事会にも関心が集まっている。ロイター調査によると、12四半 期連続の金利据え置きが予想されている。 マレーシアリンギ は、ノンデリバラブル・フォワード(NDF)の上昇を背 景に値上がりしている。取引は薄い。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.93 102.06 +0.12 Sing dlr 1.2477 1.2488 +0.09 Taiwan dlr 29.986 30.065 +0.26 Korean won 1017.60 1020.60 +0.29 Baht 32.42 32.45 +0.09 Peso 43.78 43.79 +0.01 Rupiah 11964.00 11968.00 +0.03 Rupee 60.19 60.19 +0.00 Ringgit 3.2135 3.2235 +0.31 Yuan 6.2246 6.2260 +0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.93 105.28 +3.28 Sing dlr 1.2477 1.2632 +1.24 Taiwan dlr 29.986 29.950 -0.12 Korean won 1017.60 1055.40 +3.71 Baht 32.42 32.86 +1.36 Peso 43.78 44.40 +1.40 Rupiah 11964.00 12160.00 +1.64 Rupee 60.19 61.80 +2.68 Ringgit 3.2135 3.2755 +1.93 Yuan 6.2246 6.0539 -2.74