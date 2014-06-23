米金融・債券市場＝長期国債価格が上昇、さえない欧州経済指標で

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［ニューヨーク ２３日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時05分 98*17.50=3.4532% 前営業日終盤 98*28.50=3.4345% １０年債 米東部時間15時57分 98*29.50=2.6243% 前営業日終盤 99*02.00=2.6080% ５年債 米東部時間16時04分 99*01.50=1.7021% 前営業日終盤 99*04.50=1.6821% ２年債 米東部時間16時00分 99*26.50=0.4644% 前営業日終盤 99*27.00=0.4561% ２３日の米金融・債券市場では、長期国債の価格が上昇。さえない欧州経済指標に反 応した。 Ｔボンド先物９月限 は１／３２高の１３５━１２／３２。 Ｔノート先物９月限 は変わらずの１２４━８．５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.50 (unch)
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