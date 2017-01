UPDATE 2-米金融・債券市場＝長期国債価格が上昇、さえない欧州経済指標で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*17.50=3.4532% 前営業日終盤 98*28.50=3.4345% 10年債 米東部時間17時05分 98*29.00=2.6261% 前営業日終盤 99*02.00=2.6080% 5年債 米東部時間16時17分 99*01.25=1.7038% 前営業日終盤 99*04.50=1.6821% 2年債 米東部時間16時44分 99*26.25=0.4684% 前営業日終盤 99*27.00=0.4561% 23日の米金融・債券市場では、長期国債の価格が上昇。さえない欧州経済指標に反 応した。 米製造業購買担当者景気指数(PMI)が予想外に強かったことで、伸び悩む場面も みられたものの、引けにかけて再び値を伸ばした。 ISIグループ(ニューヨーク)の債券ストラテジスト、スタン・シプリー氏「週末 と前日夜にかけて、特にフランスの指標が予想をやや裏切る内容となったことで、国債が 買われた」と述べた。 マークイットが発表した6月のユーロ圏購買担当者景気指数(PMI)速報値は、総 合が52.8で、5月の53.5から低下。ロイターがまとめたアナリスト予想の53. 5も下回った。国別では、ドイツが前月から低下したほか、フランスは4カ月ぶりの低水 準に落ち込んだ。 前出のシプリー氏は、欧州の成長率が容認できない数字になれば、中国や他の地域経 済が底堅く推移する公算は小さくなり、米国に対する投資妙味が増すことになると述べた 。 マークイットが発表した6月の米製造業PMI速報値は57.5と、市場予想の56 .5を上回り、2010年5月以来約4年ぶりの高水準となった。内訳では生産は61と 59.6から上昇、新規受注も61.7と58.8から上昇し、いずれも2010年4月 以来の高水準を記録した。 午後の取引で指標10年債 は6/32高。利回りは2.603%と前週 末の2.612%から低下した。年初は3%近辺で推移していた。 30年債 は17/32高。利回りは3.42%と前週末の3.44%か ら低下した。 5年債 は1/32高。利回りは1.69%。 Tボンド先物9月限 は1/32高の135━12/32。 Tノート先物9月限 は変わらずの124━8.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.50 (unch)