アジア通貨動向（24日）＝総じて堅調、日米中のＰＭＩを好感

[シンガポール 24日 ロイター] - 24日のアジア通貨は総じて堅調。日米中 の製造業購買担当者景気指数(PMI)が改善したことを受けて、世界経済が拡大すると の期待が広がっている。 欧州のPMIは弱い内容となったが、市場では欧州中央銀行(ECB)の追加緩和期 待が出ているという。 ただ、インドネシアルピア は下落。輸入業者のドル買いが入っているほか、 7月9日の大統領選をめぐる不透明感が重しとなっている。 市場関係者によると、当局は1ドル=1万2000ルピアを超えるルピア安を阻止し たい模様で、当局の委託によるルピア買いが入っている。 マレーシアリンギ は上昇。高利回りを求める資金が流入している。ただ人民 元の下落が圧迫要因になっているという。 台湾ドル も上昇。株式市場への資金流入や輸出業者の月末の買いが背景。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.89 101.93 +0.04 Sing dlr 1.2491 1.2487 -0.03 Taiwan dlr 29.973 30.039 +0.22 Korean won 1017.50 1018.50 +0.10 Baht 32.45 32.48 +0.09 Peso 43.85 43.80 -0.13 Rupiah 11995.00 11985.00 -0.08 Rupee 60.10 60.20 +0.17 Ringgit 3.2135 3.2195 +0.19 Yuan 6.2277 6.2266 -0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.89 105.28 +3.32 Sing dlr 1.2491 1.2632 +1.13 Taiwan dlr 29.973 29.950 -0.08 Korean won 1017.50 1055.40 +3.72 Baht 32.45 32.86 +1.26 Peso 43.85 44.40 +1.24 Rupiah 11995.00 12160.00 +1.38 Rupee 60.10 61.80 +2.83 Ringgit 3.2135 3.2755 +1.93 Yuan 6.2277 6.0539 -2.79