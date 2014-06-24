25日の国内・海外経済指標と行事予定

(6月25日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ５月企業向けサービス価格指数 0900 政府税制調査会法人税課税ＤＧ・基礎小委 終了後、中里会長と大田座長が会見 1000 三菱自動車 株主総会 1000 東芝 株主総会 1000 ヤクルト株主総会 1000 西武ＨＤ 株主総会 1400 トヨタ 燃料電池車開発の進捗状況説明会 1400 ＫＤＤＩ、ａｕ説明会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Tuesday, 24 June, 2014 0800 独：6月ＩＦＯ業況指数 1100 トルコ：中銀金融政策決定会合 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1205 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） エコノミッ ククラブの朝食会で 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：4月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 1300 米：4月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 1400 米：5月新築１戸建て住宅販売（商務省） 1400 米：6月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省2年債入札 1800 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（プエルトリコ） プエルトリコ経済と事 業環境 2230 米：サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が討論会に参加（スタンフォード） "The Global Economy, the Budget and the Board" Wednesday, 25 June, 2014 0600 独：7月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 1230 米：第1・四半期企業利益改定値（商務省） 1230 米：5月耐久財受注（商務省） 1345 米：6月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） 1700 米：財務省変動利付2年債入札 1700 米：財務省5年債入札