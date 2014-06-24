再送-〔表〕米2年債入札の最高落札利回りは0.511％＝財務省

Investing |
(検索コードを修正して再送します) ［ワシントン ２４日 ロイター］ - 米財務省によると、２年債入札（ダッチ方式 ）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 0.511％ 平均落札利回り 0.494％ 最低落札利回り 0.436％ 落札価格 99.978140 最高利回り落札比率 84.27％ カバー（応札倍率） 3.23倍 （以下の単位はドル） 落札総額 30,000,030,300 応札総額 96,934,512,800 競争入札 29,754,517,50 非競争入札 145,512,800 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 75,161,000,000 プライマリーディーラー落札 15,943,032,500 直接入札者応札 10,428,000,000 直接入札者落札 6,930,135,000 間接入札者応札 11,100,000,000 間接入札者落札 6,881,350,00 発行日 2014年6月30日 償還日 2016年6月30日 ＣＵＳＩＰ番号 912828WQ9
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
注目の商品
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文