〔表〕米1年債入札の最高落札利回りは0.110％＝財務省

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［ワシントン ２４日 ロイター］ - 米財務省によると、１年債入札（ダッチ方式 ）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 0.110％ 平均落札利回り 0.100％ 最低落札利回り 0.090％ 利付き債券相当利回り 0.112％ 落札価格 99.888778 最高利回り落札比率 67.42％ カバー（応札倍率） 4.05倍 （以下の単位はドル） 落札総額 25,000,199,600 応札総額 101,211,345,600 競争入札 24,791,854,000 非競争入札 132,345,600 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年6月26日 償還日 2015年6月25日 ＣＵＳＩＰ番号 912796EJ4
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