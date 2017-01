UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格が上昇、株安やイラク情勢めぐる緊張で

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*19.00=3.3966% 前営業日終盤 98*17.50=3.4532% 10年債 米東部時間17時05分 99*10.50=2.5772% 前営業日終盤 98*29.00=2.6261% 5年債 米東部時間17時05分 99*06.50=1.6689% 前営業日終盤 99*01.25=1.7038% 2年債 米東部時間15時10分 99*26.75=0.4604% 前営業日終盤 99*26.25=0.4684% 24日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。株安やイラク情勢をめぐる地政学 的不安が買い材料となった。 特に長期国債の価格が値上がりし、30年債 は20/32高。利回りは 3.41%と前日の3.46%から低下した。一時3.39%をつける場面も見られた。 イラク軍のスポークスマンは、シリアとの国境付近にあり、スンニ派武装組織が支配 しているアルカイムで、政府が武装集団を標的に空爆を行ったことを明らかにした。アル カイムの病院当局者によると、この空爆で17人が死亡、52人が負傷した。 この日の経済指標は、4月ケース・シラー20都市圏住宅価格指数が前月比0.2% 上昇したほか、6月コンファレンス・ボード(CB)消費者信頼感指数が約6年半ぶりの 水準に上昇。5月の新築1戸建て住宅販売は前月比18.6%増の年率50万4000戸 と、2008年5月以来6年ぶりの高水準を記録した。ただ債券相場への影響は限定的だ った。 午後行われた2年債入札は、最高落札利回りが0.511%だったが、「過去の入札 と比較して低調だった」(FTNフィナンシャルのジム・ボーゲル氏)という。 流通市場で2年債 利回りは0.456%と前日からほぼ横ばい。 指標10年債 は7/32高。利回りは2.597%と前日の2.63% から低下した。 Tボンド先物9月限 は21/32高の136━01/32。 Tノート先物9月限 は9.50/32高の124━18/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 9.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (unch)