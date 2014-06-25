26日の国内・海外経済指標と行事予定

(6月26日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1000 東京電力 株主総会 1000 タカタ 株主総会 1000 パナソニック 株主総会 1000 関西電力 株主総会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 １０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1430 政府税調国際課税検討グループ 1500 Ｊ．フロント リテイリング ３―５月期決算 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Wednesday, 25 June, 2014 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 1230 米：第1・四半期企業利益改定値（商務省） 1230 米：5月耐久財受注（商務省） 1345 米：6月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） 1700 米：財務省変動利付2年債入札 1700 米：財務省5年債入札 Thursday, 26 June, 2014 Time Unknown 海外主要企業決算発表予定 26 Jun AMC Q4 2014 Nike Time Unknown 台湾：中銀金利決定発表 Time Unknown ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、27日まで） 0930 英：金融安定報告書（中銀） カーニー総裁が記者会見 1230 米：5月個人所得・消費支出（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1230 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（バージニア州リンチバーグ） 経済 戦略としての人的投資 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省7年債入札 1705 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 金融政策と所得の 不平等について