ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

Thursday, 26 June, 2014---------------------------------------------- Time Unknown EU首脳会議(ブリュッセル、27日まで) 0200 米:財務省変動利付2年債入札 0200 米:財務省5年債入札 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省)

1000 日本:東京電力株主総会 1000 日本:タカタ 株主総会 1000 日本:パナソニック 株主総会 1000 日本:関西電力 株主総会 1020 日本:国庫短期証券の入札発行(財務省) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 日本:2年利付国債の入札発行(財務省) 1030 日本:10年利付国債(7月債)の発行予定額等(財務省) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 日本:2年利付国債の入札結果(財務省) 1500 日本:J.フロント リテイリング 3─8月期決算 1515 日本:2年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) 1830 英:金融安定報告書(中銀)カーニー総裁が記者会見 2130 米:5月個人所得・消費支出(商務省) 2130 米:新規失業保険申請件数(労働省) 2130 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演(バージニア州リンチバーグ)経済戦略としての人的投資 Friday, 27 June, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 Time Unknown EU首脳会議(ブリュッセル、最終日) 0000 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 0200 米:財務省7年債入札 0205 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演(ニューヨーク)金融政策と所得の不平等について 0830 日本:5月完全失業率(総務省) (予測中央値:3.6%) 0830 日本:5月家計調査(総務省) (予測中央値:前年比─2.0%) 0830 日本:5月有効求人倍率(厚生労働省)(予測中央値:1.08倍) 0830 日本:5月全国消費者物価指数(総務省) (予測中央値+3.4%) 0830 日本:6月東京都区部消費者物価指数(総務省) (予測中央値+2.8%) 0850 日本:5月商業販売統計(経産省)(予測中央値:小売業販売額前年比-1.8%) 0930 日本:政府税制調査会総会 終了後、中里会長会見 1000 日本:スズキ 株主総会 1000 日本:三菱電機 株主総会 1000 日本:武田薬品工業 株主総会 1500 独:5月独輸入物価(連邦統計庁) 1500 日本:ニトリホールディングス 3―5月期決算発表

1545 仏:5月消費支出(INSEE) 1545 仏:第1・四半期GDP改定値(INSEE) 1600 日本:高島屋 3―5月期決算発表 1730 英:第1・四半期経常収支(国立統計局) 1730 英:第1・四半期GDP確報値(国立統計局) 1800 ユーロ圏:6月景況感・業況感指数(欧州委員会) 2100 独:6月消費者物価指数速報値(連邦統計庁) 2255 米:6月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Sunday, 29 June, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 国際決済銀行(BIS)が年次報告書発表 Monday, 30 June, 2014---------------------------------------------- 0850 日本:5月鉱工業生産速報(経産省) 1230 日本:6月国際投資戦略調査 1300 日本:ソニー テレビ新会社 今村社長 ラウンドテーブル 1400 日本:5月住宅着工戸数(国交省) 1500 独:5月小売売上高(連邦統計庁) 1700 ユーロ圏:5月M3(ECB) 1800 ユーロ圏:6月消費者物価指数速報値(統計局) 2245 米:6月シカゴ地区購買部協会景気指数 2300 米:5月中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) 2330 米:サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が講演(サンバレー)Montana & Utah Bankers Association's 2014会合 Tuesday, 01 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 Time Unknown 米:6月自動車販売台数 Time Unknown イタリアがEU議長国に All Day 香港:特別行政区成立記念日 All Day タイ:Mid Year Closing Day銀行・取引所休み 0000 米:財務省4週間物TB入札条件 0030 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 0850 日本:6月日銀短観(予測中央値・大企業製造業DI+15、同非製造業+19) 1000 中国:6月製造業PMI(国家統計局) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 日本:5月毎月勤労統計(厚労省) 1030 日本:10年物価連動国債(7月債)の発行予定額等(財務省) 1030 日本:10年物価連動国債(7月債)の発行予定額等(財務省) 1045 中国:6月製造業PMI改定値(HSBC) 1330 豪:中銀理事会(金利発表) 1400 日本:シャープ 高橋社長ラウンドテーブル(大阪) 1655 独:6月雇用統計(連邦雇用庁) 1700 ユーロ圏:6月製造業PMI改定値 1800 ユーロ圏:5月失業率(統計局) 2045 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 2155 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 2200 米:6月製造業PMI改定値 2300 米:5月建設支出(商務省) 2300 米:6月ISM製造業景気指数(ISM) Wednesday, 02 July, 2014---------------------------------------------- 0600 米:6月製造業PMI改定値 0030 米:財務省4週間物TB入札 0850 日本:6月マネタリーベース(日銀) 0850 日本:6月日銀短観企業物価見通し・業種別計数(日銀) 1330 日本:7―9月期鋼材需要見通し(経産省) 1500 日本:6月国内ユニクロ既存店売上高(ファーストリテイリング) 1800 ユーロ圏:5月生産者物価指数(統計局) 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 2030 米:6月米企業人員削減数(チャレンジャー社) 2115 米:6月全米雇用報告(ADP) 2300 米:5月耐久財受注改定値(商務省) 2300 米:5月製造業新規受注(商務省) 2300 米:イエレンFRB議長、IMF主催のイベントで講演 Thursday, 03 July, 2014---------------------------------------------- All Day 米:株式市場は短縮取引 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 1000 豪:スティーブンス中銀総裁が講演(ホバート) 1000 中国:6月非製造業PMI(国家統計局) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行(財務省) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 日本:10年利付国債の入札発行(財務省) 1030 日本:30年利付国債(7月債)の発行予定額等(財務省) 1030 パナソニック アプライアンス社 本間上級副社長 ラウンドテーブル 1045 中国:6月サービス部門PMI(HSBC) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 日本:10年利付国債の入札結果(財務省) 1330 日本:生活意識アンケート調査(日銀) 1515 日本10年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) 1630 スウェーデン:中銀金融政策発表 1700 ユーロ圏:6月サービスPMI改定値 1700 ユーロ圏:6月総合PMI改定値 1800 ユーロ圏:5月小売売上高(統計局) 2045 ユーロ圏:ECB理事会(金利発表) 2130 ユーロ圏:ECB記者会見 2130 米:6月雇用統計(労働省) 2130 米:5月貿易収支(商務省) 2130 米:新規失業保険申請件数(労働省) 2300 米:6月ISM非製造業景気指数(ISM) Friday, 04 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 All Day 米:独立記念日休場 0000 米:財務省3年・10年・30年債入札条件 0000 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1500 独:5月鉱工業受注(経済技術省) Monday, 07 July, 2014---------------------------------------------- All Day 日本:日銀支店長会議 1400 日本:5月景気動向指数(内閣府) 1500 独:5月鉱工業生産(経済技術省) Tuesday, 08 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本:6月景気ウォッチャー調査(内閣府) 0000 米:財務省4週間物TB入札条件 0030 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 0850 日本:6月貸出・預金動向(日銀) 1245 日本:中曽日銀副総裁講演(グランドハイアット東京)在日米国商工会議所(ACCJ)・欧州ビジネス協会(EBC)・在日スイス商工会議所(SCCIJ)主催。テーマ「日本経済と金融政策」

1500 独:5月貿易収支(連邦統計庁) 1545 仏:5月貿易収支(税関) 1730 英:5月製造業生産(国立統計局) 1730 英:5月鉱工業生産(国立統計局) 2045 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 2155 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) Wednesday, 09 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 英:中銀金融政策委員会(10日まで) Time Unknown インドネシア:大統領選決選投票がなければ結果発表は7月26日 就任は10月20日 All Day ブラジル:護憲革命記念日 0030 米:財務省4週間物TB入札 0200 米:財務省3年債入札 0245 米:ミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁が講演(ミネアポリス)金融政策と経済について講演 0400 米:5月米消費者信用残高(FRB) 0850 日本:6月マネーストック(日銀) 1030 中国:6月PPI、CPI(国家統計局) 1030 中国:6月PPI、CPI(国家統計局) 1400 日本:6月景気ウォッチャー調査(内閣府) 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) Thursday, 10 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown インドネシア:中銀金融政策決定会合 Time Unknown 韓国:中銀金融政策決定会合 0200 米:財務省10年債入札 0300 米:6月17─18日のFOMC発表議事要旨 0850 日本:5月第3次産業活動指数(経済産業省) 0850 日本:5月機械受注(内閣府) 0850 日本:6月企業物価指数(日銀) 1100 中国:6月貿易統計 1400 日本:6月消費動向調査(内閣府) 1545 仏:6月消費者物価指数(INSEE) 1730 英:5月貿易収支(国立統計局) 1900 マレーシア:中銀政策金利発表 2000 英:中銀金融政策委員会(金利発表) 2130 米:新規失業保険申請件数(労働省) 2300 米:5月卸売在庫(商務省) Friday, 11 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0000 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 0200 米:財務省30年債入札 1500 独:6月消費者物価指数改定値(連邦統計庁) 1500 日本:6月投信概況 Saturday, 12 July, 2014---------------------------------------------- 0015 米:プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネル討議(ワイオミング州ジャクソンホール)起業をめぐる問題 0300 米:6月財政収支(財務省) 0400 米:シカゴ地区連銀総裁とアトランタ地区連銀総裁がパネル討議に参加(ワイオミング州ジャクソンホール) Monday, 14 July, 2014---------------------------------------------- All Day 日本:日銀金融政策決定会合・1日目 1330 日本:3月鉱工業生産確報(経産省) 1500 独:6月卸売物価指数(連邦統計庁) 14―17日に発表 1800 ユーロ圏:5月鉱工業生産(統計局) Tuesday, 15 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 All Day 日本:日銀金融政策決定会合・2日目 1030 豪:中銀理事会議事録 1730 英:6月消費者物価指数(国立統計局) 1730 英:6月生産者物価指数(国立統計局) 1800 独:7月景気期待指数(ZEW) 2045 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 2130 米:7月NY州製造業業況指数(連銀) 2130 米:7月NY州製造業業況指数(連銀) 2130 米:6月輸出入物価(労働省) 2130 米:6月小売売上高(商務省) 2155 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 2200 米:5月対米証券投資(財務省) 2300 米:5月企業在庫(商務省) Wednesday, 16 July, 2014---------------------------------------------- 1400 日本:7月金融経済月報(日銀) 1730 英:3─5月ILO方式失業率(国立統計局) 1800 ユーロ圏:5月貿易収支(統計局) 2000 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 2130 米:6月卸売物価指数(労働省) 2200 米:5月対米証券投資(財務省) 2215 米:6月鉱工業生産(FRB) 2215 米:6月設備稼働率(FRB) 2300 カナダ:中銀政策金利・金融政策リポート発表 2300 米:7月住宅建設業者指数(NAHB) Thursday, 17 July, 2014---------------------------------------------- 0300 米:地区連銀経済報告 1800 ユーロ圏:6月消費者物価指数改定値(統計局) 2130 米:6月住宅着工件数(商務省) 2130 米:新規失業保険申請件数(労働省) 2300 米:7月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 18 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0850 日本:日銀金融政策決定会合の議事要旨(6月12・13日分) 1700 ユーロ圏:5月経常収支(ECB) 2255 米:7月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 2300 米:6月景気先行指数(コンファレンス・ボード) Tuesday, 22 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 1400 日本:5月景気動向指数CI改訂(内閣府) 2130 米:6月消費者物価指数(労働省) 2300 米:6月中古住宅販売(全米リアルター協会) Thursday, 24 July, 2014---------------------------------------------- 0600 ニュージーランド:中銀金融政策決定会合現地時間7月24日 0850 日本:6月貿易統計(財務省) 2300 米:6月新築1戸建て住宅販売(商務省) Friday, 25 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見

0830 日本:6月全国消費者物価指数(CPI)(総務省)

0830 日本:7月東京都区部消費者物価指数(CPI)(総務省)

2130 米:6月耐久財受注(商務省) Saturday, 26 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown インドネシア:大統領選結果発表 Tuesday, 29 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 Time Unknown 米:連邦公開市場委員会(30日まで) 0830 日本:6月完全失業率(総務省) 0830 日本:6月家計調査(総務省) 0830 日本:6月有効求人倍率(厚生労働省) 0850 日本:6月商業販売統計経産省) 2300 米:7月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) Wednesday, 30 July, 2014---------------------------------------------- 0850 日本:6月鉱工業生産速報(経産省) 2115 米:6月全米雇用報告(ADP) 2130 米:第2・四半期GDP速報値(商務省) Thursday, 31 July, 2014---------------------------------------------- 0300 米:連邦公開市場委員会(声明発表) 1030 日本:6月毎月勤労統計(厚労省) 1230 日本:7月国際投資戦略調査 1400 日本:6月住宅着工戸数(国交省) 2030 米:7月米企業人員削減数(チャレンジャー社) 2130 米:第2・四半期雇用コスト指数(労働省) 2245 米:7月シカゴ地区購買部協会景気指数