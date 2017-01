アジア通貨動向（25日）＝総じて下落、ルピアが下げをリード

[シンガポール 25日 ロイター] - 25日のアジア通貨は、総じて軟調に推移 している。イラク情勢の緊迫化を受け、原油輸入のためのドル需要が拡大すると見込まれ るため。 インドネシアルピア は約4カ月ぶり安値に下落。原油価格が上昇する中、経 常赤字に対する懸念に圧迫されている。7月9日の大統領選をめぐる不透明感も影響して いる。 ルピアは一時0.8%安の1ドル=1万2085ルピアと2月13日以来の安値をつ けた。海外投資家への配当支払いに関連したドル需要に圧迫されているほか、輸入企業か らも売りが出ている。ノンデリバラブル・フォワード も安い。 大統領選をめぐる不透明感も浮上しており、OCBC銀行のエコノミスト、ウェリア ン・ウィラント氏は、投資家は大統領選でのジョコ・ウィドド氏敗北の可能性にも備えた 方がいいと警告した。市場は総じて有力候補である同氏の勝利を織り込んでいるが、敗北 した場合の影響も考慮に入れる必要があるとしている。 この日のルピアの対ドルでのスポット基準価格 は1万2027ルピアで、 中銀が昨年設定を開始して以来の安値となった。 マレーシアリンギ は、ドルのショートカバーを受けて下落。トレーダーによ ると、リンギ安が3.2200リンギ超に進むとポジション調整の動きが加速した。ただ 、55日移動平均である3.2312リンギがチャート上の支持線になっている。 韓国ウォン も下落。イラク情勢を背景に、輸入企業の決済用ドルの需要が 拡大している。投機筋もドルのロングポジションを積み増しているという。 フィリピンペソ は、貿易赤字拡大を手掛かりに売られている。発表された 4月の貿易赤字は7億4300万ドルで、前年同月の6億4700万ドルから増加した。 *0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.86 101.98 +0.11 Sing dlr 1.2511 1.2493 -0.14 Taiwan dlr 29.983 30.031 +0.16 Korean won 1020.40 1018.40 -0.20 Baht 32.45 32.42 -0.09 Peso 43.95 43.86 -0.20 Rupiah 12075.00 11985.00 -0.75 Rupee 60.28 60.13 -0.24 Ringgit 3.2260 3.2135 -0.39 Yuan 6.2344 6.2315 -0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.86 105.28 +3.35 Sing dlr 1.2511 1.2632 +0.97 Taiwan dlr 29.983 29.950 -0.11 Korean won 1020.40 1055.40 +3.43 Baht 32.45 32.86 +1.26 Peso 43.95 44.40 +1.01 Rupiah 12075.00 12160.00 +0.70 Rupee 60.28 61.80 +2.53 Ringgit 3.2260 3.2755 +1.53 Yuan 6.2344 6.0539 -2.90