米金融・債券市場＝国債価格が上昇、ＧＤＰ確報値は予想以上に下方修正

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［ニューヨーク ２５日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間15時50分 99*28.00=3.3815% 前営業日終盤 99*19.00=3.3966% １０年債 米東部時間15時46分 99*15.00=2.5610% 前営業日終盤 99*10.50=2.5772% ５年債 米東部時間15時51分 99*08.50=1.6557% 前営業日終盤 99*06.50=1.6689% ２年債 米東部時間15時49分 100*01.25=0.4803% 前営業日終盤 99*26.75=0.4604% ２５日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。第１・四半期国内総生産（ＧＤＰ ）確報値が予想以上に下方修正されたことが相場に影響した。 Ｔボンド先物９月限 は１５／３２高の１３６━１６／３２。 Ｔノート先物９月限 は７．５０／３２高の１２４━２５．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-3.75) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.50)
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