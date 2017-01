UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格が上昇、ＧＤＰ確報値は予想以上に下方修正

(レートを更新しました) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*27.00=3.3832% 前営業日終盤 99*19.00=3.3966% 10年債 米東部時間16時59分 99*15.00=2.5610% 前営業日終盤 99*10.50=2.5772% 5年債 米東部時間17時05分 99*08.50=1.6557% 前営業日終盤 99*06.50=1.6689% 2年債 米東部時間16時12分 100*01.00=0.4843% 前営業日終盤 99*26.75=0.4604% 25日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。第1・四半期国内総生産(GDP )確報値が予想以上に下方修正されたことが相場に影響した。 第1・四半期GDP確報値は前期比年率で2.9%減少し、改定値の1.0%減から 下方修正され、2009年第1・四半期以来5年ぶりの大幅な落ち込みとなった。市場予 想は1.7%減だった。 30年債利回り は一時1週間ぶりの水準となる3.358%に低下。そ の後は3.377%近辺で推移。前日は3.403%。価格はこの日17/32高。 指標10年債 は8/32高。利回りは2.557%と前日の2.586 %から低下した。GDP発表後は2.529%をつける場面もみられた。 DRWトレーディング(シカゴ)のルー・ブライアン氏は、今回のGDP改定を受け 、「米連邦準備理事会(FRB)は次回の見通し発表で2014年の各予想の下方修正を 迫られるだろう」と述べた。 その他の経済指標では、5月の耐久財受注が前月比1.0%減と、予想外の減少とな った。 午後行われた350億ドルの5年債入札は、最高落札利回りが1.670%とWI( 発行前)取引水準に基づく予想を1ベーシスポイント(bp)下回った。 Tボンド先物9月限 は15/32高の136━16/32。 Tノート先物9月限 は7.50/32高の124━25.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-3.75) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.50)