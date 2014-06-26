27日の国内・海外経済指標と行事予定

(6月27日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 ５月完全失業率（総務省）（予測中央値：3.6％） 0830 ５月家計調査（総務省）（予測中央値：前年比─2.0％） 0830 ５月有効求人倍率（厚生労働省）（予測中央値：1.08倍） 0830 ５月全国消費者物価指数（総務省）（予測中央値＋3.4％)） 0830 ６月東京都区部消費者物価指数（総務省）（予測中央値＋2.8％） 0850 5月商業販売統計（経産省）（予測中央値：小売業販売額前年比-1.8％） - 0930 政府税制調査会総会 終了後、中里会長会見 1000 閣議・閣議後会見 1000 スズキ 株主総会 1000 三菱電機 株主総会 1000 武田薬品工業 株主総会 1500 ニトリホールディングス ３―５月期決算発表 1600 高島屋 ３―５月期決算発表 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Thursday, 26 June, 2014 海外主要企業決算発表予定 26 Jun AMC Q4 2014 Nike 台湾：中銀金利決定発表 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、27日まで） 0930 英：金融安定報告書（中銀） カーニー総裁が記者会見 1230 米：5月個人所得・消費支出（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1230 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演（バージニア州リンチバーグ） 経済 戦略としての人的投資 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省7年債入札 1705 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 金融政策と所得の 不平等について Friday, 27 June, 2014 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、最終日） 0600 独：5月独輸入物価（連邦統計庁） 0645 仏：5月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 0645 仏：第1・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） 0830 英：第1・四半期経常収支（国立統計局） 0830 英：第1・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） 0900 ユーロ圏：6月景況感・業況感指数（欧州委員会） 1200 独：6月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 1355 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数確報値