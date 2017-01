アジア通貨動向（26日）＝総じて堅調、ルピアは下落

[シンガポール 26日 ロイター] - 26日のアジア通貨は総じて堅調。第1・ 四半期の米国内総生産(GDP)確報値が予想を下回り、米連邦準備理事会(FRB)が 利上げを急がないのではないかとの見方が浮上した。 ただ、インドネシアルピア は下落。4カ月半ぶりの安値をつけた。経常赤字 や7月9日の大統領選をめぐる不透明感が懸念されている。 台湾ドル は2カ月半ぶり高値。輸出業者の月末の決済で買われている。ただ 、介入警戒感は根強い。市場関係者は、この日の中銀理事会に注目。政策金利は据え置き が予想されている。 マレーシアリンギ も、輸出業者の月末の決済需要で上昇。取引高は低調。1 ドル=3.2170リンギ付近では輸入業者のドル買いが入り、伸び悩む展開となってい る。 韓国ウォン は、ノンデリバラブル・フォワード(NDF) の 上昇を背景に1週間ぶりの高値。ただ、介入警戒感は根強い。 *0400GMT(日本時間午後1時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.73 101.87 +0.13 Sing dlr 1.2480 1.2497 +0.14 Taiwan dlr 29.936 30.051 +0.38 Korean won 1017.10 1021.00 +0.38 Baht 32.46 32.47 +0.03 Peso 43.83 43.91 +0.18 Rupiah 12090.00 12085.00 -0.04 Rupee 60.14 60.13 -0.02 Ringgit 3.2160 3.2243 +0.26 Yuan 6.2321 6.2344 +0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.73 105.28 +3.48 Sing dlr 1.2480 1.2632 +1.22 Taiwan dlr 29.936 29.950 +0.05 Korean won 1017.10 1055.40 +3.77 Baht 32.46 32.86 +1.23 Peso 43.83 44.40 +1.30 Rupiah 12090.00 12160.00 +0.58 Rupee 60.14 61.80 +2.76 Ringgit 3.2160 3.2755 +1.85 Yuan 6.2321 6.0539 -2.86