UPDATE 1-米消費支出、5月は+0.2％と予想届かず　医療支出弱含む

(内容を追加しました) ［ワシントン ２６日 ロイター］ - 米商務省が発表した５月の個人所得・支出統 計は、消費支出が前月比で０．２％増と、伸びは市場予想の０．４％を下回った。医療支 出が弱含んだことが影響したとみられる。 インフレ調整後の消費支出は、２カ月連続のマイナスとなった。今四半期は、支出の 勢いが戻りにくくなる恐れもあることを示した。 自動車支出が急増し、耐久財支出の伸びの半分以上を占めた。 ドイツ銀行（ニューヨーク）のＧ１０通貨戦略グローバル責任者、アラン・ラスキン 氏は「第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）統計が、大きく盛り返すと自信が持てるほど 、消費支出の数値は十分伸びていない」と分析した。 個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前月比０．２％上昇し、３カ月連続で同率の伸び となった。 前年比では１．８％上昇し、２０１２年１０月以来の大幅な伸びを記録した。 食品とエネルギーを除いたコアＰＣＥ価格指数も前月比０．２％上昇。前年比では１ ．５％上昇し、昨年２月以来の大きな伸びだった。 両指数とも、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のインフレ目標の２％を下回り続けている。 詳細は以下の通り。 （前月比％、ドル＝現在価値） May Apr Mar Feb 個人所得 0.4 0.3 0.5 0.4 賃金・給与 0.4 0.3 0.6 0.3 可処分所得 0.4 0.4 0.5 0.3 個人消費支出 0.2 unch 0.8 0.4 耐久財 0.7 -0.9 3.4 1.3 非耐久財 0.2 0.4 0.1 0.9 サービス 0.1 0.1 0.7 0.1 個人貯蓄率（％） 4.8 4.5 4.2 4.5 （前月比％、ドル＝２００９年、連鎖ベース） 個人消費 -0.1 -0.2 0.6 0.3 耐久財 1.0 -0.9 3.5 1.6 非耐久財 -0.3 -0.1 0.2 0.9 サービス -0.2 -0.1 0.3 -0.1 可処分所得 0.2 0.2 0.3 0.3 （前月比％、ドル＝２００９年、連鎖ベース、ＰＣＥ＝個人消費支出） ＰＣＥ価格指数 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2334 0.1987 0.1861 0.0630 コアＰＣＥ価格指数 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1662 0.1759 0.1771 0.0807 市場ベースＰＣＥ価格指数 0.2 0.2 0.2 0.1 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 0.2 0.2 0.2 0.1 （前年比％、ドル＝２００９年、連鎖ベース） ＰＣＥ価格指数 1.8 1.6 1.1 0.8 コアＰＣＥ価格指数 1.5 1.4 1.2 1.1 市場ベースＰＣＥ価格指数 1.7 1.6 1.0 0.7 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 1.4 1.3 1.1 1.0 エコノミスト予想（ロイター調査、前月比） 個人所得 +0.4 pct 個人消費支出 +0.4 pct コアＰＣＥ +0.2 pct