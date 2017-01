米金融・債券市場＝国債価格が上昇、予想下回る消費支出で

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時05分 100*13.50=3.3524% 前営業日終盤 99*27.00=3.3832% 10年債 米東部時間16時02分 99*24.00=2.5286% 前営業日終盤 99*15.00=2.5610% 5年債 米東部時間16時04分 99*28.50=1.6479% 前営業日終盤 99*08.50=1.6557% 2年債 米東部時間15時51分 100*02.25=0.4646% 前営業日終盤 100*01.00=0.4843% 26日の米金融・債券市場では、国債価格が4日続伸。10年債と30年債の利回り はともに3週間ぶりの水準に低下した。前日のさえない国内総生産(GDP)確報値に続 き、この日発表された消費支出が予想を下回ったことで、経済成長鈍化の可能性が意識さ れた。 Tボンド先物9月限 は21/32高の137━05/32。 Tノート先物9月限 は9/32高の125━02.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 (-2.75) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (+0.50)