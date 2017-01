UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格が上昇、予想下回る消費支出で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*10.50=3.3574% 前営業日終盤 99*27.00=3.3832% 10年債 米東部時間17時05分 99*23.00=2.5322% 前営業日終盤 99*15.00=2.5610% 5年債 米東部時間17時05分 99*28.00=1.6511% 前営業日終盤 99*08.50=1.6557% 2年債 米東部時間16時24分 100*02.00=0.4686% 前営業日終盤 100*01.00=0.4843% 26日の米金融・債券市場では、国債価格が4日続伸。10年債と30年債の利回り はともに3週間ぶりの水準に低下した。前日のさえない国内総生産(GDP)確報値に続 き、この日発表された消費支出が予想を下回ったことで、経済成長鈍化の可能性が意識さ れた。 5月の消費支出は前月比で0.2%増と、伸びは市場予想の0.4%を下回った。医 療支出が弱含んだことが影響したとみられる。インフレ調整後の消費支出は2カ月連続の マイナスとなった。 ウィルミントン・ブロード・マーケット・ボンド・ファンド(ボルティモア)の共同 ポートフォリオ・マネジャー、ウィルマー・スタイス氏は「投資家は第2、第3、第4・ 四半期のGDP見通しに注目している」と指摘。楽観的に見ても、第1・四半期が悪かっ たため、年平均の押し上げは一段と困難になる、と述べた。 またアクション・エコノミクス(サンフランシスコ)の国際債券部マネジング・ディ レクター、キム・ルパート氏は「額面通りに受け止めれば、5月の小幅な(消費支出の) 伸びは、投資家が期待するほど消費が健全でないことを示唆している」とした上で、第2 ・四半期の経済が前四半期のマイナス成長から底堅く回復できない場合、米連邦準備理事 会(FRB)はさらに長期間、金融緩和の継続を迫られる可能性も出てくる、と話した。 週間の新規失業保険申請件数は31万2000件で、前週から2000件減少、労働 市場が引き続き着実に改善していることを示した。市場予想は31万件だった。 30年債利回り は一時6月2日以来の水準となる3.335%に低下。 その後は3.3508%近辺で推移。価格は19/32高。 指標10年債 は10/32高。利回りは2.5232%。一時6月2日 以来の水準となる2.516%に低下した。 期末を控えた一部投資家の買いも相場に影響したという。 午後行われた290億ドルの7年債入札は、最高落札利回りが2.152%だった。 Tボンド先物9月限 は21/32高の137━05/32。 Tノート先物9月限 は9/32高の125━02.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 (-2.75) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (+0.50)