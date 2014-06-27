＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月２７日―７月４日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２７日（金） 0600 独：5月独輸入物価（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A -2.4 0645 仏：5月消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.4 -0.3 0645 仏：第1・四半期ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） 0.0 0.0 （速報値） 0830 英：第1・四半期経常収支（国立統計局） （10億ポンド） -17.5 -22.4 0830 英：第1・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 3.1 3.1 （改定値） 0900 ユーロ圏：6月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） 0.40 0.37 （景況感指数） 103.0 102.7 1200 独：6月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 -0.1 （前年比、％） 1.0 0.9 ＥＵ基準（前月比、％） 0.2 -0.3 （前年比、％） 0.7 0.6 （改定値） 1355 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 82.0 81.2 （速報値） ３０日（月） 0600 独：5月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.9 （前年比、％） N/A 3.4 0800 ユーロ圏：５月Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） N/A 0.8 0900 ユーロ圏：６月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） N/A 0.5 1345 米：６月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 62.9 65.5 1400 米：５月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 97.8 （前月比、％） N/A 0.4 １日（火） 0100 中国：６月製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.8 0145 中国：６月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0755 独：６月雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／1000人） N/A 24 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.90 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 0800 ユーロ圏：６月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 57.5 （速報値） 0900 ユーロ圏：５月失業率（統計局） （％） N/A 11.7 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1345 米：６月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 54.0 （速報値） 1400 米：５月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.4 0.2 1400 米：６月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 55.8 55.4 ２日（水） 0900 ユーロ圏：５月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A -1.2 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1130 米：６月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 1215 米：６月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） N/A 179 1400 米：５月耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A -1.0 （速報値） 1400 米：５月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） N/A 0.7 ３日（木） 0100 中国：６月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.8 0145 中国：6月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：６月サービスＰＭＩ改定値 （指数） N/A 52.8 （速報値） 0800 ユーロ圏：６月総合ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 52.8 （速報値） 0900 ユーロ圏：５月小売売上高（統計局） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.4 1230 米：６月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 213 217 （民間部門雇用者数増減、1000人） 205 216 （失業率、％） 6.3 6.3 1230 米：５月貿易収支（商務省） （10億ドル） -45.2 -47.2 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （6／28までの週、1000件） N/A 312 1345 米：６月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 61.2 （速報値） 米：６月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 61.1 （速報値） 1400 米：6月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 56.7 56.3 （景気指数） N/A 62.1 ４日（金） 0600 独：５月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） -1.0 3.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━