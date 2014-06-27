再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

(内容を更新しました)

表示は全て日本時間です。

欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

米主要企業の決算発表予定一覧は でご覧ください。

指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 Sunday, 29 June, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 国際決済銀行（ＢＩＳ）が年次報告書発表 Monday, 30 June, 2014---------------------------------------------- 0850 日本：5月鉱工業生産速報（経産省） 1400 日本：５月住宅着工戸数（国交省） 1500 独：5月小売売上高（連邦統計庁） 1700 ユーロ圏：５月Ｍ3（ＥＣＢ） 1800 ユーロ圏：６月消費者物価指数速報値（統計局） 2245 米：６月シカゴ地区購買部協会景気指数 2300 米：５月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Tuesday, 01 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：６月自動車販売台数 Time Unknown イタリアがＥＵ議長国に All Day 香港：特別行政区成立記念日 All Day タイ：Mid Year Closing Day銀行・取引所休み 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0210 米：サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が講演（サンバレー）

モンタナ・ユタ州銀行協会会合 0850 日本：６月日銀短観（予測中央値・大企業製造業ＤＩ+15、同非製造業+19） 1000 中国：６月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：５月毎月勤労統計（厚労省） 1030 日本：１０年物価連動国債（７月債）の発行予定額等（財務省） 1030 日本：１０年物価連動国債（７月債)の発行予定額等（財務省） 1045 中国：６月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）

1100 ２０１４年路線価（国税庁） 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 1400 国内新車販売台数 ６月分発表

1655 独：６月雇用統計（連邦雇用庁） 1700 ユーロ圏：６月製造業ＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：５月失業率（統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：６月製造業ＰＭＩ改定値 2300 米：５月建設支出（商務省） 2300 米：６月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Wednesday, 02 July, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0850 日本：６月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：６月日銀短観企業物価見通し・業種別計数（日銀）

1215 玉木・経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）事務次長 セミナーで講演 1330 日本：７―９月期鋼材需要見通し（経産省） 1500 日本：６月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） 1800 ユーロ圏：５月生産者物価指数（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2030 米：６月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2115 米：６月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2300 米：５月耐久財受注改定値（商務省） 2300 米：５月製造業新規受注（商務省） Thursday, 03 July, 2014---------------------------------------------- All Day 米：株式市場は短縮取引 0000 米：イエレンＦＲＢ議長、ＩＭＦ主催のイベントで講演

0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1000 豪：スティーブンス中銀総裁が講演（ホバート） 1000 中国：６月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：１０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：３０年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） 1030 パナソニック アプライアンス社 本間上級副社長 ラウンドテーブル 1045 中国：6月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：１０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 日本：生活意識アンケート調査（日銀） 1500 日本：ファミリーマート ３─５月期決算 1500 日本：セブン＆アイ・ホールディングス ３─５月期決算

1515 日本１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1630 スウェーデン：中銀金融政策発表 1700 ユーロ圏：６月サービスＰＭＩ改定値 1700 ユーロ圏：６月総合ＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：５月小売売上高（統計局） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 2130 米：６月雇用統計（労働省） 2130 米：５月貿易収支（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：６月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット）

2300 米：6月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Friday, 04 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 米：独立記念日休場 0000 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 独：５月鉱工業受注（経済技術省）

1500 日本：ローソン ３─５月期決算 1500 日本：イオン ３─５月期決

1630 日本：イオン 森副社長・ＣＯＯが会見

Monday, 07 July, 2014---------------------------------------------- All Day 日本：日銀支店長会議 1400 日本：５月景気動向指数（内閣府） 1500 独：5月鉱工業生産（経済技術省） Tuesday, 08 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：6月景気ウォッチャー調査（内閣府） 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0850 日本：６月貸出・預金動向（日銀） 1245 日本：中曽日銀副総裁講演（グランドハイアット東京）在日米国商工会議所（ＡＣＣＪ）・欧州ビジネス協会（ＥＢＣ）・在日スイス商工会議所（ＳＣＣＩＪ）主催。テーマ「日本経済と金融政策」

1500 独：5月貿易収支（連邦統計庁） 1545 仏：5月貿易収支（税関） 1730 英：5月製造業生産（国立統計局） 1730 英：5月鉱工業生産（国立統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 09 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（１０日まで） Time Unknown インドネシア：大統領選決選投票がなければ結果発表は７月26日 就任は10月20日 All Day ブラジル：護憲革命記念日 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省3年債入札 0245 米：ミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁が講演（ミネアポリス）金融政策と経済について講演 0400 米：5月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 0850 日本：６月マネーストック（日銀） 1030 中国：６月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 1030 中国：6月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 1400 日本：6月景気ウォッチャー調査（内閣府）

1430 日本：新浪ローソン会長講演（日本記者クラブ）

テーマ：「成長戦略には何が必要か 現場からの視点」 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） Thursday, 10 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 中国：６月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資（中国人民銀行） - 10─15日に発表予定

0200 米：財務省１０年債入札 0300 米：6月17─18日のＦＯＭＣ発表議事要旨 0850 日本：5月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 日本：5月機械受注（内閣府） 0850 日本：６月企業物価指数（日銀） 1100 中国：6月貿易統計 1400 日本：6月消費動向調査（内閣府） 1545 仏：6月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 1730 英：5月貿易収支（国立統計局） 1900 マレーシア：中銀政策金利発表 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：5月卸売在庫（商務省） Friday, 11 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省３０年債入札 0215 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（地区連銀オクラホマ支店）

「米経済と金融政策」

1500 独：6月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 1500 日本：6月投信概況 Saturday, 12 July, 2014---------------------------------------------- 0015 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネル討議（ワイオミング州ジャクソンホール）

起業をめぐる問題 0300 米：6月財政収支（財務省） 0400 米：シカゴ地区連銀総裁とアトランタ地区連銀総裁がパネル討議に参加

（ワイオミング州ジャクソンホール） Monday, 14 July, 2014---------------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 1100 中国：１─６月対中国海外直接投資 （商務省）

（14─19日に発表）

1330 日本：３月鉱工業生産確報（経産省） 1500 独：６月卸売物価指数（連邦統計庁） １４―１７日に発表 1800 ユーロ圏：５月鉱工業生産（統計局） Tuesday, 15 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札

1030 豪：中銀理事会議事録 1730 英：６月消費者物価指数（国立統計局） 1730 英：６月生産者物価指数（国立統計局） 1800 独：７月景気期待指数（ＺＥＷ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：7月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：７月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：６月輸出入物価（労働省） 2130 米：６月小売売上高（商務省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：5月対米証券投資（財務省） 2300 米：５月企業在庫（商務省） Wednesday, 16 July, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1100 中国：６月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） 1100 中国：第２・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）

1400 日本：７月金融経済月報（日銀） 1730 英：３─５月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 1800 ユーロ圏：５月貿易収支（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：６月卸売物価指数（労働省） 2200 米：５月対米証券投資（財務省） 2215 米：６月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2215 米：６月設備稼働率（ＦＲＢ） 2300 カナダ：中銀政策金利・金融政策リポート発表 2300 米：７月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Thursday, 17 July, 2014---------------------------------------------- 0300 米：地区連銀経済報告 1800 ユーロ圏：６月消費者物価指数改定値（統計局） 2130 米：６月住宅着工件数（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：7月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 18 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件

0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（６月１２・１３日分） 1030 中国：６月新築住宅価格

1700 ユーロ圏：５月経常収支（ＥＣＢ） 2255 米：７月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 2300 米：６月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Tuesday, 22 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見

0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札

1400 日本：5月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 2130 米：6月消費者物価指数（労働省） 2300 米：6月中古住宅販売（全米リアルター協会）

Wednesday, 23 July, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 Thursday, 24 July, 2014---------------------------------------------- 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合現地時間７月２４日 0850 日本：６月貿易統計（財務省） 1045 中国：７月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）

2300 米：6月新築１戸建て住宅販売（商務省） Friday, 25 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札

0830 日本：６月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省）

0830 日本：７月東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省）

2130 米：6月耐久財受注（商務省） Saturday, 26 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：大統領選結果発表 Tuesday, 29 July, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（３０日まで）

0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0200 米：財務省2年債入札

0830 日本：６月完全失業率（総務省） 0830 日本：６月家計調査（総務省） 0830 日本：６月有効求人倍率（厚生労働省） 0850 日本：6月商業販売統計経産省） 2300 米：7月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 30 July, 2014----------------------------------------------

0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省5年債入札

0850 日本：6月鉱工業生産速報（経産省） 2115 米：6月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） Thursday, 31 July, 2014----------------------------------------------

0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省7年債入札 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 1030 日本：６月毎月勤労統計（厚労省） 1230 日本：ロイター７月国際投資戦略調査 1400 日本：6月住宅着工戸数（国交省） 2030 米：7月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2130 米：第２・四半期雇用コスト指数（労働省） 2245 米：7月シカゴ地区購買部協会景気指数